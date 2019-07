Geneviève Schmidt: «Je suis heureuse de pouvoir vivre de ce métier»

C’est sur le plateau de la nouvelle série La Maison Bleue, dans laquelle elle incarne une très sérieuse directrice des communications, que nous avons pu nous entretenir avec Geneviève Schmidt. La comédienne nous a parlé de ses projets, de ses débuts dans le métier et de sa vie entre la ville et la campagne.

Geneviève, comment décrirais-tu ton personnage dans cette satire politique?

C’est drôle, parce que ce personnage me ressemble, dans le fond. Dans la vie, je suis assez «low profile». C’est un personnage très volontaire, qui a un énorme respect pour le président (interprété par Guy Nadon). Elle est déterminée, sans être un bouledogue.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ce personnage est très différent de ceux qu’on a pu te voir jouer jusqu’à maintenant...

C’est vrai. Habituellement, dans les comédies, je joue des personnages très colorés, alors que là, j’interprète une femme beaucoup plus «straight», plus posée et beaucoup plus discrète que celles qu’on est habitué à me voir jouer. J’ai dû m’adapter au début et apprendre à jouer de façon différente. C’est un beau défi pour moi.

Est-ce difficile pour toi de jouer un personnage plus discret?

Oui, je dois vraiment y aller avec retenue. Je me souviens que, plus jeune, quand mes parents avaient un théâtre d’été, il y avait toujours un rôle plus «straight», qui était joué par des acteurs comiques. Ils voulaient toujours ajouter une ou deux répliques plus comiques, et je me souviens d’avoir pensé qu’ils étaient orgueilleux. En jouant ce rôle, j’ai réalisé que j’étais comme ça, moi aussi. J’ai dû me «calmer le pompon»! Ricardo (Trogi, réalisateur de la série) a son idée, et je ne peux qu’adhérer à ça.

On ne savait pas que tu avais grandi dans un environnement de théâtre...

Oui. Mes parents possédaient le Théâtre des Cascades. Ma mère, Louise, l’a lancé alors qu’il était à l’abandon. À partir de l’âge de six ans, j’ai passé mon temps dans les coulisses du théâtre. Mon oncle, qui fabriquait les décors, y perçait des petits trous pour que je puisse voir la pièce, et j’adorais ça! Plus tard, j’aidais aux changements de costumes, je faisais la régie. J’aimais le travail des coulisses, mais jamais à l’époque je n’ai pensé à jouer sur scène. Je regardais ce qui faisait rire les gens et je pense que c’est comme ça que j’ai appris le rythme de la comédie. J’ai vu sur scène des gens comme Pierrette Robitaille, Pauline Martin, Martin Drainville... J’étais fascinée de les voir à l’œuvre.

Qu’est-ce qui t’a finalement donné la piqûre de la scène?

Je pense que c’est à force de voir des pièces. J’ai étudié en théâtre à Sainte-Thérèse et je me suis fait renvoyer de l’école. Ça fait partie de la démarche de ce type d’établissement. Nous étions 50 étudiants au départ et, à la fin, il n’en restait que 12. J’étais un peu jeune et je n’étais pas sûre de moi. Du haut de mes 22 ans, j’ai fait de la direction de tournée avec mes cheveux rouges! Je travaillais souvent sur les spectacles de René Richard Cyr. Un jour, j’ai vu 24 poses, de Serge Boucher. Pendant la représentation, je me suis dit que ma place était là, sur la scène.

Es-tu retournée sur les bancs d’école?

Non, j’avais un côté mouton noir qui ne voulait rien savoir d’aller dans une école de théâtre. Je voulais être autodidacte. Puis, je me suis mise à donner la réplique à des acteurs qui auditionnaient pour l’École nationale de théâtre. Les dirigeants m’ont dit que je perdais mon temps et que je devais m’inscrire. Je suis contente de l’avoir fait.

Ta carrière se porte bien. De quoi es-tu la plus fière?

De travailler! Je suis heureuse de pouvoir vivre de mon métier et d’avoir réussi. On ne sait jamais de quoi demain sera fait avec ce métier. Peut-être que, dans deux ans, vous ne me verrez plus. Mais jusqu’à présent, je suis contente d’avoir pu participer à d’aussi beaux projets, aussi variés, dans ma carrière. C’est certain que je croise les doigts pour que ça dure. J’aimerais aussi travailler de l’autre côté de la caméra, toucher à la réalisation. Et si un jour le téléphone cessait de sonner, je produirais.

Tu as un été chargé, car tu tournes également dans Ruptures et Les Sapiens. As-tu quand même prévu un peu de temps pour toi?

J’ai trois semaines de congé qui s’en viennent. Je pense que ça fait quatre ans que je n’ai pas eu ça! Je vais rester au Québec, dans ma belle maison ronde, à recevoir du monde. Ça va faire du bien; j’ai tellement travaillé en 2018! Ça fait un petit bout de temps que je ne vais pas beaucoup dans ma maison, à la campagne. J’y passe rapidement de temps en temps pour m’assurer que tout va bien. Disons que je suis vraiment plus une fille de ville depuis quelque temps.

On peut te voir au cinéma dans Menteur, aux côtés de Louis-José Houde...

Oui, je joue la patronne du personnage de Louis-José. C’est une femme autoritaire, et j’ai eu beaucoup de plaisir! J’aime jouer pour le cinéma et j’aimerais le faire plus souvent. Je me verrais aussi un jour réaliser un premier long métrage, puis un deuxième.

Le film Menteur est présentement en salle. On pourra voir Rupture et Les Sapiens à l’automne, à Radio-Canada. La Maison Bleue sera disponible en mars 2020 sur Tou.tv Extra.