Aussitôt qu’un mulot se fait frapper sur la 30 entre Candiac et la 20, il y a congestion. Le vent change de bord, tout se dérègle et on tombe dans le pare-chocs à pare-chocs. L’idée de cette importante voie de contournement de Montréal était géniale, mais elle est venue avec une erreur magistrale : il manque une voie de chaque côté. Une véritable économie de bouts de chandelle que l’on devra tôt ou tard et coûteusement corriger.

Il y a une trentaine d’années, on n’avait certainement pas prévu que Candiac, Brossard, Saint-Hubert et Longueuil logeraient autant de monde. En fait, on a bâti pour les années 1990 sans penser au développement extraordinaire des décennies suivantes.

Et ce n’est pas fini. Le secteur DIX-30 ne cesse de grossir, le REM s’amène et la population de la Rive-Sud est toujours grandissante. Au milieu de tout ça, la 30 est toute chétive et surtout dramatiquement insuffisante.

FAUDRA RÉAJUSTER

À ce chapitre, le tout nouveau tout beau Samuel-De Champlain fait drôlement bien la job même s’il est loin d’être terminé. Il est large, doux malgré des embranchements incomplets. Il se dégage bien des deux côtés. Ça roule avec aisance et c’est agréable. On va l’aimer, mais encore là, ce n’est pas une bonne nouvelle pour la petite 30 puisque le nouveau Champlain amènera encore plus de monde, et plus rapidement. Préparez le portefeuille, il faudra élargir.

ZLIGNE

Ma prière préférée c’est Prière de ne pas déranger.

Vu sur le net. Aux îles Canaries, il n’y a pas de canaris. C’est pareil aux îles Vierges. Aux îles Vierge, il n’y a pas de canaris.

Nouveau aux États-Unis, des épluchettes de pogos.

30 millions pour apaiser les tensions à Oka. Pourquoi ? Oka.

Une franquette peut-elle être mauvaise ? Le for peut-il être extérieur ? Et leu leu peuvent-ils être ailleurs qu’à la fin de la queue ?

À MARDI