La téléréalité n’est pas morte

Il y a près de 30 ans, la téléréalité nous a frappés de plein fouet. Mondialement. Rapidement, elle a été décriée. On a annoncé sa mort. Souvent. Mais elle n’est pas venue. Au contraire, l’éclatement des médias sociaux et du web a multiplié notre envie de proximité fictive et de voyeurisme.

De la téléréalité, il y en a pour tous les genres. Celle qui scrute le quotidien de gens, qui nous donne accès à des milieux qu’on connaît moins, celle qui met en valeur des talents, celle qui mise sur la séduction, celle qui donne lieu à une compétition, celle qui entreprend des changements, allant du look, au poids ou à la déco, ou celle complètement déjantée qui lève le voile sur des habitudes ou faits étranges. J’en passe.

La première téléréalité aurait été produite par la PBS en 1971 et s’intitulait An American Family. Au fil des 12 épisodes, on suivait les faits et gestes d’une famille californienne inconnue en plein divorce. En 1987, on comptait une trentaine de téléréalités diffusées chez nos voisins du Sud. La France voit émerger la tendance au début des années 90. Puis, quelques années plus tard, nous en serons les témoins nous aussi.

Aujourd’hui, ces émissions pullulent à la télé et on ne s’en étonne plus. Pour les jeunes, c’est du quotidien puisque les Youtubeurs qu’ils suivent assidûment font... de la téléréalité en partageant leurs tranches de vie. Arrêtons-nous ici sur les émissions qui ont nourri le phénomène – notamment de la cohabitation.

1. The Real World

♦ 1992-2019 à MTV

Photo courtoisie, MTV

Cette téléréalité en est à sa 33e saison ! Inspirée par An American Family et la série Beverly Hills 90210. On suit le quotidien de sept personnes qui ont auditionné pour vivre ensemble et être scrutés pendant plusieurs mois. Chaque saison nous transporte dans une ville différente. La première, en 1992, s’est déroulée à New York, puis il y a eu Los Angeles, San Francisco, Miami, ­Boston, Honolulu, Londres, Paris, Sydney, Cancún... Cette année, les participants étaient à Atlanta. On peut les suivre pour la première fois sur Facebook Watch.

2. Pignon sur rue

♦ 1995-1999 à Télé-Québec

Première téléréalité québécoise. On y suivait le quotidien de jeunes adultes fraîchement débarqués à Montréal qui découvraient la vie en ville tout en apprenant à cohabiter.

3. Big Brother

♦ Depuis 2000 à CBS

Photo courtoisie, CBS

Comme dans l’œuvre d’Orwell dont le titre est inspiré, une quinzaine de participants sont séquestrés dans un studio/appart où se déroule une compétition et se forment des alliances. Ils sont épiés nuit et jour par des dizaines de caméras, limités dans leur liberté et tributaires de la volonté de l’équipe de production. Chaque semaine un candidat est ­éliminé. L’émission (diffusée mercredi, jeudi et dimanche) connaît toujours un grand succès, menant les cotes d’écoute dans son créneau.

4. Survivor

♦ Depuis 2000 à CBS

Photo courtoisie, CBS

Des participants se retrouvent sans rien au milieu de nulle part et doivent remporter des épreuves non seulement pour leur « survie », mais pour faire avancer leur équipe dans le jeu. On focalise ici sur la tension dramatique sous la pression. Les 39 saisons nous ont menés dans des coins isolés de Malaisie, d’Australie, du Kenya, du Brésil, des Fidji.

5. The Bachelor

♦ Depuis 2002 sur ABC

The Bachelorette

♦ Depuis 2003 sur ABC

Photo courtoisie, ABC

Deux émissions de « dating show » toujours en ondes. On donne la chance (et le pouvoir) à un(e) célibataire de trouver l’âme sœur parmi des concurrent(e)s choisi(e)s par la production. Le but ? Assister au mariage. Nous sommes témoins des sorties et des rencontres, mais aussi de ce que se disent les ­prétendant(e)s qui cohabitent.

6. The Osbournes

♦ 2002 à 2005 à MTV

Photo courtoisie, MTV

Il fallait un personnage aussi ­coloré qu’Ozzy Osbourne pour lancer la tendance de l’incursion dans la vie de familles connues à l’écran. Ça parlait fort et ça sacrait pas mal (l’émission était très « beepée »). Sharon, la chef de famille, en est ressortie gagnante en devenant une personnalité télévisuelle très demandée. Les enfants ont eu plus de mal à s’en sortir.

7. Occupation Double

♦ 2003-2013 à TVA et depuis 2017 à V

Photo courtoisie, Noovo

Concept de chez nous qui rallie encore les foules. Chaque saison, nous sommes dans un quartier de luxe (auparavant au Québec puis dans des destinations paradisiaques), avec deux maisons – une de filles, l’autre de gars. Au fil des semaines, ils apprennent à se connaître, à se séduire, dans le but de former un couple gagnant. Jay Du Temple nous attend cet automne en Afrique du Sud !

8. Loft Story

♦ 2003 à 2009 à TQS (V)

Photo d'archives, Agence QMI

Une adaptation du format Big ­Brother. Renée-Claude Brazeau, Isabelle Maréchal, Marie Plourde et Pierre-Yves Lord on animé les grands plateaux. L’émission a suscité moult controverses notamment parce que des juges (dont le Dr Mailloux) se prononçaient sur les agissements des candidats. Une émission quotidienne amplifiait le côté voyeur. Plusieurs candidats ont eu de la difficulté à se remettre de l’expérience.

9. Star Académie

♦ 2003-2005, 2009, 2012 à TVA

Photo courtoisie, TVA

Cette téléréalité, créée d’abord en France, a le mérite de mettre en valeur des talents qui bénéficient des conseils de professionnels pour faire leur place dans le milieu de la chanson. Marie-Mai, Annie Villeneuve, Marie-Élaine Thibert, Maxime Landry, Olivier Dion en sont issus. Les galas du dimanche mettaient la chanson à l’honneur, mais l’émission quotidienne témoignait aussi de leur cohabitation. Une rumeur annonce un retour de la populaire franchise à TVA.

10. Keeping Up with the Kardashians

♦ Depuis 2007 sur E !

Photo courtoisie, E!

D’où viennent Kim, Kylie, Kendall, Khloé et Kourtney, les influenceuses les plus populaires sans talent particulier ? De cette émission produite par Ryan Seacrest et menée par la maman, Kris, mariée à l’avocat des stars Robert Kardashian puis à Bruce (Caitlyn) Jenner. Elle a façonné sa progéniture pour en faire des vedettes. On les suit dans leur quotidien et on peut témoigner que les liens ne sont pas toujours sains.

11. Love Island

♦ Depuis 2015 à CBS et CTV

Photo courtoisie, ITV

Cette téléréalité britannique suit une douzaine de participants qui se ­retrouvent isolés sur une île ­paradisiaque de la Méditerranée. Pour ­demeurer sur l’île, ils doivent former des couples et séduire le public puisque l’insulaire célibataire se verra éliminer. Le public a aussi la possibilité d’éliminer un participant. Diffusée du lundi au vendredi à 20 h à CTV.

12. L’appartement

♦ En 2020 sur Club illico

Photo Martin Alarie

Cette nouvelle série est en plein recrutement et recherche des participants de 18 à 25 ans, de partout au Québec et qui ont des aspirations différentes. Ils vivront ensemble à Montréal pour la prochaine année. Ils seront filmés dans leur collocation donnant lieu à 10 épisodes de 30 minutes. Le réalisateur-concepteur Simon Sachel, spécialiste du docu-réalité (281 : Les dieux de la scène, Célibataires et nus, Barmaids, Un zoo pas comme les autres) est derrière ce projet.