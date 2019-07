Lance Stroll a franchi la Q1

S’il partira 15e, le Québécois Lance Stroll a de quoi se réjouir, lui qui a réussi à franchir la phase initiale des qualifications (Q1) pour la première fois de la saison lors du Grand Prix d'Allemagne, samedi, sur le circuit d'Hockenheim.

Stroll a réussi le 14e meilleur temps de la Q1, à un peu plus d'une seconde du pilote le plus rapide, Charles Leclerc (Ferrari). Le Québécois a ensuite été éliminé en Q2, obtenant le 15e chrono, tandis que son coéquipier Sergio Perez, de l’écurie Racing Point, a poursuivi sa journée avec la troisième et ultime séance de qualifications.

Perez s’est qualifié huitième tandis que Lewis Hamilton (Mercedes) a obtenu la position de tête devant Max Verstappen (Red Bull).

L'Allemand Sebastian Vettel a éprouvé des problèmes avec sa monoplace chez Ferrari et n'a pu compléter un tour devant ses partisans. Il partira ainsi en fond de grille. Leclerc a aussi connu des difficultés en Q3 et il a conclu les qualifications en 10e place.

Le Grand Prix d'Allemagne aura lieu dimanche.