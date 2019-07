Le Journal mis sur une liste noire?

Agacée par les nombreux articles du Journal de Montréal à son sujet, la Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) aurait placé la publication et son journaliste sur une « liste noire ». Une version des faits démentie par l’institution torontoise.

Le Journal a rapporté qu’il était impossible de se faire servir en français à la BIC et que celle-ci n’exigeait aucune aptitude en français au moment de l’embauche de nouveaux employés. Deux situations corrigées à la suite de la publication de nos textes.

Le président et chef de la direction de la BIC, Pierre Lavallée, a reconnu ces lacunes et a fait son mea culpa.

Au cabinet du ministre de l’Infrastructure François-Philippe Champagne, on a servi un rappel à l’ordre à la BIC.

« Nous nous attendons à ce que la Banque soit ouverte, transparente et équitable dans ses interactions avec tous les médias. La liberté de presse est une valeur fondamentale dans notre démocratie et notre gouvernement s’est toujours fait une priorité de la respecter, de la défendre et de la promouvoir », a dit Ann-Clara Vaillancourt.