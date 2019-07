Le spectacle Marcel Schouten à la Traversée du lac Saint-Jean

ROBERVAL | Décidément, Marcel Schouten prend goût à célébrer à Roberval. Un an après sa victoire au 10 km FINA, le Néerlandais a ajouté un titre beaucoup plus prestigieux à son palmarès en s’offrant en spectacle à la 65e Traversée internationale du lac Saint-Jean, samedi après-midi.

Schouten n’a fait qu’une bouchée de la concurrence pour toucher la plaque d’arrivée en 7 h 13 min 38 sec sous un soleil brûlant, loin devant l’Australien Christopher Deegan et l’Argentin Matias Diax Hernandez. Quoi de mieux pour marquer sa première participation à la mythique course de 32 km entre Péribonka et Roberval.

Schouten s’est assuré qu’on se souvienne de lui après avoir officialisé son sacre en effectuant un salto arrière sur le quai sous les yeux de son entraîneuse Caroline Jouisse, qui venait d’aller le rejoindre en courant, au grand plaisir de la foule qui n’en demandait pas tant. Une nouvelle légende était née.

Photo Roger Gagnon

«Je n’aurais pas pu imaginer ce qui vient d’arriver, s’est exclamé l’héros des Pays-Bas. C’est tellement gros. L’an passé, j’ai gagné le 10 kilomètres, mais ce n’était rien comparativement au nombre de personnes qu’il y avait aujourd’hui dans les tribunes pour m’encourager. C’est incroyable. J’ai commencé à Péribonka et je me suis dit qu’on allait voir.»

Détachement au milieu

Sentant que la température de son corps commençait à chuter, le nageur de 26 ans a créé une faille avec les meneurs pour se hisser en tête. Si Deegan a tenté de le suivre, le champion a parcouru pratiquement la moitié du trajet en solo.

«J’avais le plan de prendre l’avance quand le peloton allait devenir trop lent parce que normalement, je viens à avoir froid dans cette situation, a expliqué celui qui n’avait pas nagé une aussi longue distance en trois ans. Je devais me réchauffer par moi-même. Quand tes muscles sont froids, tu as un problème. C’est mieux de créer ton propre rythme.»

Photo Roger Gagnon

Schouten s’était promis de célébrer d’une manière unique s’il grimpait sur la plus haute marche du podium. Il avait demandé à Jouisse, qui nage à ses côtés sur le circuit de 10 km, d’être son entraîneuse il y a deux mois.

«J’avais dit à Caroline en blague ce que je pourrais faire comme célébration si je gagnais, a-t-il raconté en riant. Elle a dit qu’elle ne savait pas, alors j’ai rétorqué que je ferais un backflip mais qu’elle devait sortir du bateau!»

Pour Deegan, membre des Vikes de l’Université Victoria, la deuxième place avait des allures de victoire.

Photo Roger Gagnon

«Je savais que ce serait un défi sur 32 km avec le froid et la longue distance, a-t-il commenté en grelottant. Je suis content de ma performance dans un événement de classe mondiale, c’est le fait saillant de ma carrière. Ça a été une bonne idée de suivre le rythme.»

Un Italien en piteux état

Malade, le roi déchu, Edoardo Stochino, a tenté tant bien que mal de s’accrocher aux meneurs. Il a finalement fini au quatrième rang.

«La différence a été mon corps, a tranché l’Italien. Je fais de la température depuis la semaine dernière et je prends des antibiotiques. Ça a changé ma condition. Je savais en commençant ce matin [samedi] que ce ne serait pas une bonne journée. Cela dit, j’ai nagé avec ma tête et mon cœur parce que j’adore ce lac.»

Le Québécois Samuel Matte a pris le huitième rang.