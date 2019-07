Le week-end culturel de IMA

Quel est votre récent coup de cœur littéraire ?

Photo courtoisie

Le livre de Raphaëlle Giordano, Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une, un livre que j’ai vraiment aimé. On y parle, entre autres, de la difficulté que plusieurs ont à être heureux, malgré une opulence de biens matériels. Le livre raconte l’histoire de Camille, qui est à la fin de la trentaine et qui a tout pour être heureuse, mais qui ne l’est pas, et qui a l’impression que le bonheur lui échappe. Petit à petit, elle va finalement partir à la poursuite de ses rêves et ­réussir à transformer sa vie. En plus d’être agréable à lire, c’est un livre qui fait du bien et qui est écrit de ­manière originale­­­.

Quel est le film à voir ?

Photo courtoisie

Il faut voir le film de Monia Chokri, La femme de mon frère, qui a remporté tous les honneurs à Cannes et qui est encore à l’affiche. Un film qui mérite le déplacement. On peut être fiers de nos créateurs québécois. Par ailleurs, j’ai aussi beaucoup aimé le film italien Le sourire de ma mère, du réalisateur Marco Bellocchio, qui raconte l’histoire d’un peintre célèbre et athée confronté au processus de béatification de sa défunte mère. C’est un film très touchant !

Quel est le spectacle à ne pas manquer ?

Photo courtoisie

Le spectacle multimédia de Guy Laliberté, Au-delà des échos, dirigé par Gabriel Coutu Dumont­­­. Le spectacle comporte des effets spéciaux, des lasers et des projections à 360 degrés, une belle façon de raconter l’histoire de l’humanité en son et lumière. C’est à voir absolument. Les prouesses technologiques sont toujours très impressionnantes. On peut le voir au quai de l’Horloge­­­ dans le Vieux-Port de Montréal, jusqu’au 15 septembre.

Quelle est l’exposition qui vous interpelle ?

Photo courtoisie

L’exposition À table ! Le repas français se raconte, présentée au Musée Pointe-à-Callière. Tout le savoir-faire français de la table y est présenté. Une occasion d’aller à la rencontre des grands chefs qui ont marqué l’histoire de la gastronomie française. Un millier de pièces liées à la cuisine française y sont exposées, ainsi que des recettes françaises de toutes les époques. Comme j’aime tout ce qui est lié à l’art de la table, c’est le genre d’exposition qui m’interpelle. On a jusqu’au 13 octobre pour s’y rendre.

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration ?

Photo Facebook, Wayne Dyer

J’admire l’auteur et conférencier américain Wayne Dyer, aujourd’hui décédé, qui a écrit plus d’une trentaine ­d’ouvrages sur la croissance personnelle. Ce sont des livres inspirants qui véhiculent de belles valeurs sur l’amour et la gratitude et qui favorisent la réalisation de soi. Non seulement j’aime lire ses livres, mais j’aime aussi visionner ses conférences, dont certaines sont accessibles en ligne, comme Le pouvoir de l’intention. Il est super motivant.

