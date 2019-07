L’eau et le feu à Providence!

PROVIDENCE, RHODE ISLAND | Il suffit parfois d’une idée toute simple, poussée à son maximum pour créer un événement qui non seulement réunit les habitants, mais attire des visiteurs de partout. C’est ce qui est arrivé avec le WaterFire Providence qui célèbre ses 25 ans cette année !

Créé par l’artiste local Barnaby Evans, ­WaterFire est une installation artistique festive et familiale à laquelle il faut absolument ­assister si l’on visite la capitale du plus petit État des États-Unis.

Photo courtoisie, Rhode Island Commerce Corporation

Tous les week-ends, de mai à novembre, cette ville accueillante qui se définit comme la ­« ­Capitale de la Créativité », transforme et ­illumine le front de mer de son centre-ville.

En effet, peu après le coucher du soleil, près d’une centaine de feux de joie sont allumés dans bassin de Waterplace Park, à la surface des trois ­rivières qui traversent le centre-ville de Providence.

Photo courtoisie, Rhode Island Commerce Corporation

Comme ils sont posés sur des bateaux de ­couleur noire et que les personnes qui ­entretiennent les flammes sont également ­habillées de noir, on ne distingue vraiment que ces sculptures de feu ­glissant sur la rivière.

Photo courtoisie, Rhode Island Commerce Corporation

Un fond musical, parfois celtique, parfois opéra ou new age crée une ambiance étrange et ­mystérieuse qui engage tous les sens. On se laisse séduire par les étranges formes que créent les flammes qui se reflètent dans l’eau, on hume les odeurs de cèdre et de pin qui brûlent, on ­frissonne lorsque par hasard de petites ­particules de braises chaudes s’envolent pour se poser sur la peau alors que se fait entendre le crépitement de ces feux qui ne s’éteignent qu’à minuit.

Photo courtoisie, Rhode Island Commerce Corporation

Cette installation artistique comprend aussi des kiosques de nourriture, d’art ou d’artisanat, des spectacles et des promenades en bateau et même en gondole (avec gondolier arborant ­chapeau et chemise à rayures), ce qui permet de vivre ­l’expérience de plus près.

► Si l’événement a lieu chaque année, les dates changent, car la rivière est soumise aux marées, et il faut ­attendre que la profondeur des eaux soit suffisante pour les bateaux.

Pour n’en rien manquer

Comme la foule se fait parfois très dense, il vaut donc mieux se diriger plus tôt vers le ­bassin Waterplace. On en profite pour repérer l’un des ambassadeurs volontaires de WaterFire et lui demander le guide ­pratique contenant une carte et un ­calendrier des activités de la soirée. Il ne reste plus qu’à repérer tous les endroits et à attendre le début des activités.

Pour les personnes à mobilité réduite, WaterFire dispose d’une ressource appelée Access qui permet de s’installer dans un bateau afin de pouvoir admirer le spectacle en toute quiétude. Réservation nécessaire.

Où dormir ?

Hôtel Providence (19e siècle), situé au cœur même du quartier historique.

Info : hotelprovidence.com

Où Manger ?