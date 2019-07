L’épave de l’appareil retirée du site de l'écrasement aujourd’hui

L’épave du Robinson R44 du PDG de Savoura, qui s’est écrasé en bordure du lac Valtrie dans les Laurentides, devrait être retirée du site de l’écrasement aujourd’hui, selon ce qui est prévu.

Le travail au sol des enquêteurs du Bureau de la sécurité des transports (BST) serait donc terminé, et ce qui reste de l’hélicoptère pourra donc être envoyé dans leur laboratoire d’Ottawa pour une expertise plus poussée.

L’opération de déplacement de l’appareil comporte une certaine complexité, considérant la difficulté d’accès au site du tragique accident.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, un hélicoptère extirpera l’épave grâce une élingue et la transportera dans une remorque, située sur un chemin forestier à proximité. Il faudra possiblement quelques allers-retours pour transporter toutes les pièces.

C’est cette remorque qui transportera le tout aux laboratoires du BST.

L’enquête du BST, qui se penche sur les causes de l’écrasement, se déroule simultanément à celle de la Sûreté du Québec, qui déterminera si un élément criminel est en cause, et celle du coroner, qui identifiera les causes exactes de la mort de Stéphane Roy et de son fils de 14 ans, Justin.