Les Red Sox intraitables

Les Red Sox ont poursuivi leur domination face aux Yankees de New York en s’imposant 9 à 5, samedi, à Boston. J.D. Martinez s’est illustré dans cette victoire, la troisième consécutive de la formation du Massachusetts, en frappant un circuit de deux points.

Les Red Sox ont pris le contrôle en milieu de rencontre, en marquant trois points en quatrième ainsi qu’en sixième manches. Huit joueurs de la formation ont produit au moins un point dans la victoire.

Du côté des Yankees, Gio Urshela a généré deux points, dont un avec son 11e circuit de la saison.

Eduardo Rodriguez (13-4) a été le lanceur gagnant. En cinq manches et deux tiers au monticule, il a alloué trois points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

CC Sabathia (5-6) a encaissé la défaite après avoir concédé cinq points sur neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers de travail.

Les Red Sox tenteront de balayer cette série de quatre matchs contre les Yankees, dimanche, au Fenway Park. En trois matchs, ils ont dominé les Bombardiers du Bronx 38 à 13 au chapitre des points.

Gros match pour Will Smith

À Washington, Will Smith a produit six points dans un gain de 9 à 3 des Dodgers de Los Angeles contre les Nationals.

Smith a réussi un double de trois points en septième manche. Il a produit ses autres points plus tôt dans la rencontre à l’aide d’un circuit, d’un double et d’un ballon-sacrifice.

Max Muncy, Corey Seager et Cody Bellinger ont généré les autres points des visiteurs.

Du côté des Nationals, Yan Gomes a réussi un circuit en solo en septième manche.

Clayton Kershaw (9-2) a empoché le gain. En six manches de travail, il a alloué deux points, trois coups sûrs et trois buts sur balles. Il a également retiré neuf frappeurs au bâton.

Joe Ross (0-3) a été le lanceur perdant. En quatre manches et deux tiers, il a concédé sept points, dont six mérités, neuf coups sûrs et deux passes gratuites.