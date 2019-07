Montréal: la tête d'un marchand de vêtements de luxe mise à prix

MONTRÉAL – Le controversé marchand de vêtements de luxe du centre-ville de Montréal Tony Elian, dont la voiture et le commerce ont été incendiés et qui a été atteint d’une balle au pied en mars 2018 après qu’un suspect soit entré dans le magasin Giorgio Gruppo Roma de la rue Peel, armé d’un fusil de chasse, voit maintenant sa tête mise à prix selon les informations obtenues par TVA Nouvelles et notre Bureau d'enquête.

Selon des sources sûres, des policiers ont informé récemment Tony Elian de plier bagage, car sa vie est en danger, une menace qui serait liée à ses nombreuses dettes à l'égard de créanciers.

Il y a quelques jours, TVA Nouvelles a été informé par une source anonyme de la fermeture de la boutique de Tony Elian. Lors de notre passage sur la rue Peel, un camion de déménagement était stationné devant la boutique.

En mai 2015, notre Bureau d'enquête révélait que l’homme d’affaires d’origine libanaise croulait sous les dettes en tous genres. Une simple recherche sur internet montre que l’homme n’avait pas que des amis. Plusieurs commentaires publiés sur des blogues font état de problèmes avec les marchandises vendues à la boutique d’Elian.

D’autres affirment qu’Elian vend des vêtements fabriqués en Chine en les faisant passer pour des vêtements confectionnés en Italie. Il ne s’agit pas des seuls problèmes de Tony Elian, loin de là.

Plusieurs sous-traitants lui réclament des sommes impayées pour des travaux effectués sur un immeuble à condos de Westmount que développait la compagnie d’Elian, Cesare Immobilier.

De 2009 à 2014, Tony Elian a également eu un litige de 1,1 million $ avec Frank Bertucci, lui-même accusé d’avoir versé un pot-de-vin de 150 000 $ à un chef d’équipe de Revenu Canada en échange d’une réduction de cotisations.

Tony Elian fait aussi face à une poursuite de la compagnie 825 Bancroft Investment Limited, propriétaire d’un espace locatif sur la rue Peel, pour des loyers impayés pour environ 500 000 $.

La résidence personnelle d’Elian à Westmount est aussi visée par un préavis de vente, en lien avec la même dette.

Des hypothèques légales de Revenu Canada et de Revenu Québec ont aussi été enregistrées sur les propriétés d’Elian à Westmount pour des montants totalisant 2,7 millions $ depuis cinq ans.

Même la Banque de Montréal le poursuit pour une créance impayée de 2 194 521 $.

Tony Elian doit maintenant vendre sa luxueuse demeure de Westmount. L’argent de la vente ira vraisemblablement à ses créanciers.

Les fréquentations de Tony Elian soulèvent bien des questions. Certaines d'entre elles préoccupent même les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui se demandent pourquoi le vendeur de vêtements fréquente d’importantes pointures du monde interlope.

Avec Ducarme Joseph

Sur une photo obtenue par notre Bureau d’enquête, on voit Elian attablé au restaurant Milos avec le gangster Ducarme Joseph. Celui qu’on surnommait «Kenny» a été assassiné le 1er août 2014 dans le quartier Saint-Michel, à Montréal.

Aussi, on s’explique mal dans quel but M. Elian a assisté aux funérailles de Vito Rizzuto en décembre 2013.

«Je suis un homme d’affaires, Vito était mon client et son père aussi. Comme c’étaient de bons clients, je suis allé aux obsèques», avait-il expliqué.