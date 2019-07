Remontée spectaculaire des Jays face aux Rays

Teoscar Hernandez a couronné une formidable remontée des Blue Jays avec un circuit en 12e manche pour procurer une victoire de 10 à 9 aux siens contre les Rays de Tampa Bay, samedi, à Toronto.

Il s’agissait du deuxième circuit de la rencontre pour Hernandez qui avait également étiré les bras en huitième manche.

Hernandez, Brandon Drury et Vladimir Guerrero fils ont été les principaux artisans de la remontée des Jays, qui étaient menés 9 à 3 après huit manches et demie.

Drury a lancé l’équipe locale avec un circuit en solo en huitième, tout juste avant celui de Hernandez.

En fin de neuvième manche, Guerrero fils a claqué son 10e circuit de la saison alors que Lourdes Gurriel fils et Randal Grichuk étaient sur les sentiers.

Drury a créé l’égalité peu après avec sa 11e longue balle de la campagne. Le joueur de premier but des Jays a complété sa journée de travail avec quatre coups sûrs et trois points produits en six présences à la plaque.

Cavan Biggio a aussi propulsé la balle de l’autre côté de la clôture pour les favoris de la foule. Willy Adames et Travis d’Arnaud ont fait de même du côté des Rays.

Le releveur Daniel Hudson (6-2) a mérité la victoire tandis qu’Emilio Pagan (2-2) a encaissé le revers.

Le troisième et dernier match de la série entre les Rays et les Jays sera disputé dimanche après-midi au Rogers Centre. Aaron Sanchez (3-14) sera envoyé au monticule pour les Blue Jays. Pour leur part, les visiteurs feront confiance à Yonny Chirinos (8-5).