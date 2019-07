Une Barbie en l'honneur d'une écologiste de l'Est-du-Québec

Une docteure en écologie de l'Est-du-Québec peut maintenant se targuer de figurer parmi les rares femmes au monde à avoir inspiré la création d'une poupée Barbie.

Lyne Morissette, une écologiste spécialisée dans la conservation marine régulièrement sollicitée pour parler de la conservation des baleines et autres mammifères marins dans les médias, a eu la surprise de sa vie lorsqu’elle a reçu l’appel de l’entreprise Mattel. «Je croyais que c’était de la sollicitation», s'est-elle amusée en entrevue avec TVA Nouvelles.

Pour les soixante ans de la poupée Barbie, l’entreprise Mattel s’est associée à National Geographic afin de créer quatre poupées à thématique scientifique: une biologiste de la vie marine polaire, une astrophysicienne, une photojournaliste de la faune et une spécialiste de la conservation de la faune.

Ces quatre Barbies ont été jumelés avec quatre femmes canadiennes qui œuvrent dans ces domaines. «Je fais partie des quatre Canadiennes qui ont été identifiées comme étant des gens qui travaillent dans des domaines associés au National Geographic», a expliqué Lyne Morissette.

La chef de marque chez Barbie Lisa Perry affirme que Lyne Morissette a été choisie puisqu’elle est «une experte dans son domaine et, aussi, car ses recherches sont basées sur l'éducation et l'enseignement».

La biologiste a accepté d’emblée puisque, selon elle, toutes les façons sont bonnes pour faire connaître son métier et la cause qu’elle a adoptée. «On a vraiment travaillé sur le message d’inspiration qu’on voulait transmettre aux jeunes et c’est vraiment un honneur d’être le modèle pour l’écologiste de la conservation», s'est enthousiasmé Lyne Morissette.

La poupée ne lui ressemble pas physiquement, l'idée n'était pas de créer Lyne Morissette en Barbie, mais plutôt un jouet qui représente son champ d’expertise.

En plus de la poupée, cette association comprend aussi un jumelage avec une jeune fille canadienne. Barbie organisait un concours afin de permettre à une jeune fille de vivre l’expérience d’une journée avec Lyne Morissette dans son environnement de travail.

Le duo partira ce vendredi dans la baie de Fundy pour observer les baleines.