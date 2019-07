Au pied du podium

Max Verstappen a remporté dimanche un Grand Prix d’Allemagne absolument fou, à l’issue duquel Lance Stroll a obtenu son meilleur résultat en plus de deux ans en ralliant l’arrivée au quatrième rang.

Des ténors poussés à la faute, et non les moindres, Lewis Hamilton, son coéquipier Valtteri Bottas ainsi que Charles Leclerc, un podium plutôt inattendu complété par Sebastian Vettel, lequel était pourtant parti le dernier sur la grille de départ, et Daniil Kvyat. Cette 11e étape du Championnat du monde disputée à Hockenheim aura été tout sauf ennuyante.

Photo courtoisie Racing Point F1

Merci cette fois à la pluie et à la météo capricieuse qui ont su pimenter les débats et bouleverser la hiérarchie.

Pour une troisième course de suite, la F1 s’est réconciliée avec un public qui réclame à grands cris, et non sans raison, un meilleur spectacle sur la piste.

« Mes sentiments sont partagés, a dit le pilote québécois. Oui, je suis heureux de ma quatrième place, mais sans une erreur dans le virage huit [qui a permis au Russe de lui ravir la deuxième place qu’il occupait avec trois tours à faire], je pense qu’une place sur le podium était possible. »

Stroll n’a en effet concédé que six dixièmes de seconde à Kyvat quand le drapeau à damier a été finalement déployé.

Stratégie audacieuse, mais fructueuse

Le Montréalais de 20 ans doit certes une fière chandelle à son équipe qui a pris l’audacieuse décision de le faire entrer pour chausser sa monoplace de pneus « secs » avec 22 tours à parcourir, même si certaines portions du circuit étaient encore détrempées.

Photo AFP

Racing Point s’est pour ainsi dire rachetée puisqu’elle a été brouillonne dans sa stratégie lors des quatre haltes précédentes. Eh oui, Stroll a effectué cinq arrêts pendant cette course à rebondissements. Comme le vainqueur, d’ailleurs.

Stroll réalise sa meilleure performance depuis sa troisième position acquise à Bakou (Azerbaïdjan) en juin 2017. C’est aussi le meilleur résultat de sa formation (ex-Force India), rachetée l’an dernier par un consortium mené par son père Lawrence.

Fiston a même occupé la tête pendant quelques virages pour devenir ainsi le premier Canadien à dominer le peloton en F1 depuis Jacques Villeneuve il y a une vingtaine d’années.

Sa récolte de 12 points lui permet de faire un bond de quatre rangs (de 16e à 12e) au classement des pilotes.

Cauchemar pour Mercedes à la maison

La grande perdante aura été sans aucun doute l’écurie Mercedes, dont cette course à la maison s’est avérée un véritable cauchemar.

Après s’être élancé en premier sur la grille de départ, Hamilton n’a pas été en mesure de conserver la tête par la suite, piégé par les conditions changeantes. À deux reprises, ce à quoi il nous a rarement habitués, le quintuple champion du monde s’est retrouvé hors trajectoire.

Sa seconde incursion hors piste lui vaudra une pénalité de cinq secondes après avoir coupé l’entrée de la ligne des puits de ravitaillement. Il sera finalement classé au 9e rang.

Le Britannique a failli mettre fin à une série consécutive de 22 épreuves « dans les points » en terminant initialement à la 11e, mais des pénalités imposées aux deux Alfa Romeo de Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, quelques heures après l’épreuve, lui assurent deux points.

Son partenaire Bottas, lui, avait la chance de sauver l’honneur des Flèches d’Argent, mais il a lamentablement échoué. Alors qu’il fondait sur la Racing Point de Stroll, le Finlandais a perdu la maîtrise de son bolide, comme un seul homme, pour terminer sa course contre un mur de pneus.

Sans cette mésaventure très gênante, Bottas aurait probablement ravi la troisième place à Stroll, puis à Kvyat, avec sept tours à franchir.

Le talent a parlé

Verstappen, un champion du monde en devenir, n’a fait que confirmer son énorme talent.

À 21 ans, il signe son septième succès en F1 et son deuxième de la saison à bord de sa Red Bull. Avec ses 26 points accumulés à Hockenheim (un point supplémentaire lui a été octroyé pour avoir réalisé le meilleur tour en course), le voilà à seulement 22 unités du malheureux Bottas.

Photo AFP

« C’est génial de gagner, s’est exclamé le gagnant à sa sortie de voiture. Il fallait éviter les pièges pour remporter cette course. Avec la maturité, on apprend à apprivoiser ces monoplaces sous la pluie. »

Tout a pourtant mal commencé pour le Néerlandais, qui a perdu deux positions après le signal de départ et effectué un tête-à-queue sans gravité un peu plus tard.

Le talent a parlé, comme il a aussi parlé pour Sebastian Vettel, dont la deuxième place (après qu’il s’est élancé en queue de peloton) a su remettre les pendules à l’heure après son parcours mitigé depuis le début de la saison au volant de sa Ferrari.

► Daniil Kvyat a procuré à Toro Rosso un deuxième podium pour l’écurie « B » de Red Bull en plus de 10 ans d’existence. Vettel avait été le premier à le faire quand il a gagné le GP d’Italie sous la pluie en 2008. Le Russe avait une autre raison de célébrer, car son épouse, Kelly, a donné naissance à leur premier enfant. Incidemment, la nouvelle mère est la fille du Brésilien Nelson Piquet, triple champion du monde en F1.

Résultats

Max Verstappen (PB/Red Bull-Honda) 292,736km en 1h, 44min,31,275 s Sebastian Vettel (ALL/Ferrari) à 7,333 s Daniil Kvyat (RUS/ToroRosso-Honda) à 8,305 s Lance Stroll (CAN/Racing Point Mercedes) à 8,966 Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) à 9,583 s Alexander Albon (THA/ToroRosso-Honda) à 10,052 s Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 16,838s Kevin Magnussen (DAN/Haas-Ferrari) à 18,765 s Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 19,667 s Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) à 24,987s George Russell (GBR/Williams-Mercedes) à 26,404 s Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) à 42,214s Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing Ferrari) à 43,849s Pierre Gasly (FRA/Red Bull Honda) abandon à 3 tours

A Sergio Perez (MEX/Racing Point-Mercedes) accident au 2e tour

A Daniel Ricciardo (AUS/Renault) échappement au 14e tour

A Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) moteur au 26e tour

A Charles Leclerc (MON/Ferrari) accident au 28e tour

A Niki Hülkenberg (ALL/Renault) accident au 40e tour

A Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) accident au 57e tour

Meilleur tour en course : Max Verstappen (PB/Red Bull-Honda) 1:16.645 au 61e tour ( moyenne: 214,839 km/h)

A: Abandon

Classement des pilotes

Lewis Hamilton (GBR) 225 pts Valtteri Bottas (FIN) 184 Max Verstappen (PB) 162 Sebastian Vettel (ALL) 141 Charles Leclerc (MON) 120 Pierre Gasly (FRA) 55 Carlos Sainz Jr (ESP) 48 Daniil Kvyat (RUS) 27 Kimi Raïkkönen (FIN) 25 Lando Norris (GBR) 22 Daniel Ricciardo (AUS) 22 Lance Stroll (CAN) 18 Kevin Magnussen (DAN) 18 Nico Hülkenberg (ALL) 17 Alexander Albon (THA) 15 Sergio Perez (MEX) 13 Roman Grosjean (FRA) 8

Classement des constructeurs