Changements climatiques: des Québécois ne prennent plus l’avion

Angoissés par le réchauffement climatique, de plus en plus de gens boycottent le transport aérien. Au Québec, le mouvement n'est peut-être pas aussi important qu'en Europe, il n'en demeure pas moins qu'il prend de l'ampleur.

Même si elle a toujours rêvé d’aller visiter la Grèce à sa retraite, Carole Mainville a fait une croix définitive sur l’Acropole et les plages de la Crète il y a maintenant deux ans.

«Je ne me sens plus à l'aise de prendre l'avion alors qu’on va dans le mur. J’ai réalisé qu’il faut en finir avec le tourisme. Ce n'est pas vrai qu'on doit quitter le pays pour voyager », a insisté l’ancienne bibliothécaire, qui en est arrivée à ce constat après de nombreuses lectures sur les changements climatiques.

Selon l’organisme Equiterre, un voyage aller-retour en Europe émet à peu près deux tonnes de CO2. Carole Mainville aurait donc dû planter un peu plus de 12 arbres pour compenser sa consommation de carbone si elle était partie pour Athènes.

Alors que le trafic aérien pourrait doubler d’ici 2035, dans le monde, Carole Mainville sait que son raisonnement risque d’avoir bien peu d’influence.

«Je fais surtout ça pour ma conscience, pour atténuer mon écoanxiété. Au moins, je vais pouvoir regarder les jeunes en face et leur dire que j'ai vraiment essayé de faire quelque chose», s’est résignée la Longueuilloise.

Un moyen de transport polluant

L'aversion de Carole Mainville pour l'avion n'est pas sans fondement scientifique.

Comme le rappelle Mehran Ebrahimi, directeur de l'Observatoire de l'aéronautique et de l'aviation civile, l'industrie aérienne est responsable de 2 % à 5 % des émissions de gaz à effet de serre, selon les différentes études

Ces chiffres sont toutefois à relativiser, a tenu à ajouter le professeur.

«Bien que l’achalandage va doubler dans les prochaines années, la proportion de l’empreinte écologique va rester la même parce que les avions ont besoin de moins en moins de carburant», a-t-il mentionné

Un mouvement trop radical ?

Mehran Ebrahimi trouve donc absurde cette nouvelle tendance à rejeter le transport aérien. Surtout que les ambassadeurs de ce mouvement, comme la jeune Suédoise Greta Thunberg, utilisent beaucoup les réseaux sociaux pour transmettre leur message, a-t-il soutenu.

«Internet compte pour environ 10 % des GES, soit beaucoup plus que l'avion, mais on n'en parle jamais. Et ça va aller en augmentant à cause de l'intelligence artificielle et du 5G qui demandent beaucoup d’espace pour stocker l’information», a illustré celui qui se défend de parler au nom des transporteurs aériens, même si Bombardier contribue «en petite partie» à sa chaire de recherche.

Mehran Ebrahimi est d'ailleurs très critique de certaines façons de faire dans l'industrie.

«C'est vrai qu'il y a trop de plastique qui est consommé à bord. C'est aussi vrai que prendre l'avion pour des petites distances, ça n'a pas de sens. Mais ça ne sert à rien de jeter le bébé avec l'eau du bain comme le fait ce mouvement», a reconnu le professeur.