Deux extrêmes pour un numéro 1

La chanson francophone la plus populaire de l’été au Québec est le résultat d’une alliance improbable : celle entre un producteur de musique dance encore peu connu du grand public – DJ Domeno – et le chanteur du groupe Kaïn, Steve Veilleux.

« Elle était faite à 90 %, confie-t-il. Je cherchais quelle voix allait la porter à 100 %. Je voulais que ce soit une toune de brosse québécoise, une toune de party que tu peux entendre autant dans une taverne que dans un festival. Je voulais mélanger tout ça et je me suis dit que ce serait débile si Kaïn embarquait et qu’on pouvait marier deux extrêmes. »