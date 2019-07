Difficile relation entre bru et belle-mère

J’ai adoré votre réponse à cette grand-mère qui s’inquiétait pour l’avenir de son petit-fils à cause de la trop grande sévérité, à ses yeux, de la mère de l’enfant, en comparaison avec l’attitude du père, son fils à elle, qui lui laisse faire ses quatre volontés. Que cette grand-mère s’en tienne donc à son rôle d’observatrice comme vous le lui avez conseillé. Ma belle-mère était comme elle et il a fallu que je mette mon pied à terre pour qu’elle comprenne que les enfants de son fils ne lui appartenaient pas, et que si moi sa bru j’étais plus sévère avec eux, c’était pour compenser la trop grande mollesse de mon mari, son fils. Comme dit le proverbe « À bon entendeur, salut ! »

Bru en beau m...

Il est toujours très délicat de s’immiscer dans l’éducation de ses petits-enfants si on n’a pas été sollicité pour le faire.