Doit-on tout se dire dans un couple?

Je suis étonné de la réponse donnée à P.T. dans votre courrier du 10 mai. Cette dame fait vie commune avec un type de son âge (37) depuis un an. Le conjoint a un groupe d’amis avec lesquels il fait du sport une fois par mois. En hiver c’est le hockey et l’été la balle molle. Elle a demandé à son conjoint de lui présenter ses amis et il a refusé. Vous lui répondez qu’elle ne devrait pas s’en faire puisque l’amitié entre hommes n’enlève rien à son couple.

Pour ma part, je trouve suspecte l’attitude de ces deux personnes. La conception de la vie à deux de Madame est erronée quand elle pense que tout doit se dire dans un couple. C’est une vision névrotique et malsaine de penser que tout doit se partager. Dans un couple, on se dit l’essentiel. Il y a toujours une petite partie de l’autre qui va nous échapper parce qu’elle lui appartient.

Sa manière de jouer l’inquisitrice en dit beaucoup sur elle. Cela cache un sentiment d’insécurité, une volonté de contrôle de l’autre qui est très désagréable dans un couple et qui finit habituellement par tuer l’amour. À trop jouer le Colombo avec son partenaire, il va finir par se tanner et prendre la poudre d’escampette. Qui dans la vie antérieure de Madame lui cachait des choses qu’elle finissait par découvrir ? Qui s’amusait à profiter de sa naïveté d’enfant ?

En ce qui concerne Monsieur, je trouve ça louche qu’il refuse de présenter ses amis à sa conjointe. Il doit bien jouer dans un aréna au hockey et à la balle molle dans un parc. Des lieux avec des gradins auxquels Madame a accès. Qu’est-ce qui empêche Monsieur de lui présenter simplement ses amis sans que ça ne l’engage plus que ça ? À moins qu’il ne s’adonne à d’autres activités moins avouables ? Un gars sûr de lui n’hésite jamais à présenter sa conjointe. À moins qu’il ne vous ait présenté les faits autrement que vécus.

Anonyme

Vous semblez avoir une conception étroite du lien de confiance qu’on doit avoir dans un couple si on veut que ça fonctionne à long terme. Et je trouve une certaine dichotomie dans votre discours. Si Madame doit s’abstenir de jouer à Colombo au risque de fragiliser et même briser son couple comme vous le dites si bien. Si en plus je me fie à votre affirmation selon laquelle dans un couple, c’est une vision malsaine et névrotique de penser que tout doit se dire. Pourquoi n’accordez-vous pas à Monsieur le droit de garder sa gang de chums à l’écart de sa blonde sans le soupçonner de mentir ? Ou bien on doit tout se dire dans un couple ou bien on a droit à son jardin secret. Et quand on pense que chacun a droit à son jardin secret, on le lui laisse sans insinuer qu’il pourrait y avoir anguille sous roche.