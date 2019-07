Gogol Bordello: un ovni musical fascinant

Plusieurs amateurs de musique ne connaissaient pas Gogol Bordello avant de les découvrir sur scène lors du 10e anniversaire du Festif ! de Baie-Saint-Paul. Le collectif de New York qui fête ses 20 ans est un ovni musical fascinant et qui ne fait pas dans la rectitude.

Quelques heures avant de monter sur scène, vendredi dernier, dans le hall de l’Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, Eugene Hütz grimace lorsqu’on lui demande de définir la musique de Gogol Bordello pour les non-initiés.

«Je déteste cette question. S’ils ne savent pas ce que c’est, ils n’ont pas à le savoir», a lancé le chanteur aux origines ukrainiennes.

À première vue, Eugene Hütz pourrait sembler être un type rempli d’arrogance, mais ce n’est pas le cas. Le gars est confiant et il ne fait pas du tout dans le politically correct. Il dit les choses comme elles sont.

Liberté totale

Le chanteur de 46 ans croit que la substance est l’élément qui explique le succès et la popularité du collectif, qui mélange rock, ska, polka, hip-hop, punk, dub et couleurs musicales provenant d’Europe de l’Est.

«Gogol Bordello a de la substance. Et ça, on n’en retrouve pas beaucoup, en général, dans la musique et le divertissement. Et il y a des gens qui recherchent ça. Les chansons que j’écris viennent de mes expériences personnelles et elles rejoignent peut-être les gens», a-t-il dit.

Eugene Hütz n’est pas inquiet pour la suite des choses. Il ne croit pas que ça va être plus difficile d’évoluer et de demeurer créatif après 20 ans.

«Si l’inspiration n’est pas là, elle n’est pas là. Elle va finir par revenir, et plus rapidement qu’on pense. On ne ressent pas de pression à devoir vendre un certain nombre d’albums et à répondre aux attentes de qui que ce soit. On ne dépend pas de ça. Que ça se vende bien ou non n’a pas d’impact sur nous. Notre liberté est totale», a-t-il indiqué avec un large sourire sous sa moustache.