Hugo Houle boucle son premier Tour de France

C’est officiel, Hugo Houle (Astana) peut maintenant biffer «compléter le Tour de France» sur sa liste de choses à accomplir durant sa carrière. Le Québécois a terminé la 21e et dernière étape du 106e Tour de France en étant le 15e cycliste à franchir la ligne d’arrivée sur les Champs-Élysées.

L’athlète de Sainte-Perpétue a conclu les 128 kilomètres séparant Rambouillet et Paris avec un temps identique à celui de l’Australien Caleb Ewan (Lotto Soudal), qui a obtenu sa troisième victoire d’étape. Ewan a effectué une remontée pour devancer Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) et Niccolo' Bonifazio (Total Direct Energie) au sprint pour l’emporter.

Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a quant à lui marqué l’histoire en devenant le premier coureur sud-américain à être couronné champion du prestigieux Tour de France. À 22 ans et six mois, Bernal est aussi le plus jeune gagnant depuis plus d’un siècle.

Le Britannique et coéquipier d’Egan Bernal chez Ineos, Geraint Thomas, a pris le deuxième rang, lui qui avait remporté les grands honneurs l’an dernier. Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) a complété le top 3 au classement général.

De son côté, Hugo Houle a conclu au 91e échelon. Son coéquipier Alexey Lutsenko a été le mieux classé des Astana, au 19e rang.

En ce qui concerne les autres honneurs individuels, le Slovaque Peter Sagan (BORA-hansgrohe) a gardé le maillot vert pour une septième fois, ce qui représente un record. Le Français Romain Bardet (AG2R La Mondiale) a quant à lui terminé avec le maillot à pois remis au meilleur grimpeur. C’est la formation Movistar qui a conclu au sommet du classement par équipes.