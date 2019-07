La salade-repas parfaite pour la saison estivale!

Cette semaine, on poursuit notre analyse des salades-repas avec les choix offerts au sein des restaurants familiaux.

Mon analyse

La saison estivale est synonyme de vacances et de déplacements. Les restaurants familiaux sont parfaits pour y casser la croûte avec les enfants. On y propose des choix pour tous. Envie de fraîcheur? Tour d’horizon des salades-repas offertes dans les chaînes de restauration suivantes : Les Rôtisseries St-Hubert, La Cage - Brasserie sportive, Bâton Rouge, Normandin et Benny&Co.

Par restaurant !

Normandin

Au menu des restaurants Normandin, on commence avec la salade fraîcheur au poulet. Cette salade-repas apporte 430 calories, 22 g de lipides (4,5 g de saturés), 39 g de protéines, 5 g de fibres et 670 mg de sodium, incluant sa vinaigrette. Une belle option !

Bien que leur salade thon et canneberges se classe mieux que plusieurs autres options offertes en chaînes concurrentes, sa teneur en sodium est trop élevée (1340 mg) pour qu’elle figure dans nos recommandations.

Benny&Co.

Chez Benny&Co., le poulet est à l’honneur. Si les classiques servis avec frites et sauce sont prisés, il est possible d’y faire un choix plus éclairé. La salade jardinière avec poulet grillé en fait partie. On opte pour une vinaigrette traditionnelle et on se limite à l’un seul des deux sachets servis avec le repas. Avec une portion de 45 ml de vinaigrette, on s’offre un repas à 341 calories, 7,5 g de lipides (2,5 g saturés), 42 g de protéines et 618 mg de sodium.

On oublie toutefois leur salade César au poulet croustillant qui affiche, incluant sa vinaigrette, 730 calories, 38 g de lipides (13 g de saturés) et 1610 mg de sodium (soit 70 % de l’apport maximal tolérable-AMT).

Bâton Rouge

La chaîne Bâton Rouge est reconnue pour ses grillades. Néanmoins, en épluchant le menu, on découvre également des repas composés de poisson. C’est le cas de la salade thon ahi saisi. Un filet de thon servi bleu, sur un lit de salade mixte et accompagné d’edamames... un beau plat ! Sa valeur nutritionnelle est intéressante. En demandant la vinaigrette lime-gingembre à part et en la dosant (30 ml – 2 c. à soupe), on choisit un repas qui apporte 440 calories, 22,5 g de lipides (2 g de saturés), 44 g de protéines, 5 g de fibres et 326 mg de sodium.

Quant à leur salade de filets de poulet, elle déçoit. Sans sa vinaigrette, elle apporte 1000 calories, 59 g de lipides (11 g de saturés) et 1370 mg de sodium.

Rôtisseries St-Hubert

La salade d’été fraises et poulet rôti est l’option la plus intéressante chez les Rôtisseries St-Hubert. Servie avec une vinaigrette framboises et graines de pavot, elle renferme 530 calories, 24 g de lipides (4 g saturés), 38 g de protéines, 7 g de fibres et 780 mg de sodium.

Quant à leur salade Bangkok avec poulet croustillant, elle ne se classe pas très bien. Avec sa vinaigrette et sa sauce thaïe, elle affiche 850 calories, 36 g de lipides, 61 g de sucres et 1720 mg de sodium (75 % de l’AMT).

La Cage – Brasserie sportive

La salade grecque offerte chez La Cage – Brasserie sportive n’est pas une option de choix. Elle affiche 1200 calories, 95 g de lipides (22 g de gras saturés) et 1680 mg de sodium (73 % de l’AMT). Également au menu de la chaîne, la salade cœur de romaine César au poulet lime et sirop d’érable. Cette dernière renferme 2276 mg de sodium, soit l’équivalent de l’apport maximal tolérable pour ce minéral.

Les salades-repas offertes à La Cage – Brasserie sportive ne riment malheureusement pas avec santé. Elles sont grasses et très salées. Si l’option avec quinoa aurait pu tenter le consommateur averti en vous, sachez qu’elle affiche 71 g de lipides et une teneur élevée en sodium. Envie de fraîcheur ? On opte plutôt pour un bol de poké, tout en dosant la sauce avec parcimonie !

♦ Pour d'autres conseils, suivez mon blogue au isabellehuot.com.