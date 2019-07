Les Blue Jays se font jouer un mauvais tour

Après avoir effacé un déficit de six points la veille, les Blue Jays se sont fait servir leur propre médecine par les Rays de Tampa Bay, dimanche à Toronto. Ils ont laissé filer une avance de 8 à 1 pour finalement s’incliner 10 à 9.

Un roulant de Joey Wendle a permis à Austin Meadows d’inscrire le point gagnant en début de neuvième manche. Ses coéquipiers Ji-Man Choi, en septième, ainsi que Guillermo Heredia et Willy Adames, en huitième, avaient précédemment frappé des circuits pour réduire l’écart.

Chaz Roe (1-3) a effectué les trois retraits de la huitième manche, si bien qu’il a signé sa première victoire de la saison. Diego Castillo a quant à lui enregistré son huitième sauvetage de la saison.

Du côté des favoris locaux, Daniel Hudson (6-3), qui a concédé le point de la victoire, a subi la défaite. Bien qu’il ait permis quatre points et six coups sûrs en cinq manches et deux tiers, le partant Aaron Sanchez a retiré 10 adversaires sur des prises.

Guerrero en forme

Cette débandade en fin de rencontre a certainement jeté de l’ombre sur la très bonne performance de Vladimir Guerrero fils lors de ce match. Le fils de l’ancienne vedette des Expos de Montréal a placé trois fois la balle en lieu sûr en cinq présences au bâton et chaque fois, il a poussé au moins un coéquipier vers la plaque.

Guerrero a finalement été à l’origine de quatre points. Il montre une moyenne au bâton de ,259 cette saison.

Il s’agissait du troisième et dernier match de cette série entre les rivaux de la section Est de la Ligue américaine. Les Blue Jays se rendront maintenant à Kansas City pour y affronter les Royals pendant que les Rays prendront la route de Boston, où ils ont rendez-vous avec les Red Sox.