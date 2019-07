Mois de l’archéologie: en contact avec ses racines

Et si vous profitiez des vacances pour « Découvrir vos racines », comme le suggère le thème de la 15e édition du Mois de l’archéologie, qui proposera plus de 80 activités à travers tout le Québec, du 1er au 31 août.

« D’abord et avant tout un réseau de diffusion de la connaissance archéologique », explique Caroline Nantel, présidente du réseau Archéo-Québec, ce dernier a contribué à « décloisonner l’archéologie pour la rendre plus accessible », ces dernières années. Notamment en sensibilisant la population à l’importance de la protection et de la documentation du patrimoine archéologique, « qui est très fragile, car dès qu’on le découvre, on le détruit. D’un coup de truelle, on le sort [l’artéfact] de son contexte et il ne raconte plus avec précision son utilité », explique Mme Nantel.