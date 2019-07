«Oui, il y a encore de l’or!»

Patrick Levasseur

Les Champs d’Or

« Cela avance très bien. Cet été, nous réalisons un échantillonnage des roches. Après, on va commencer le programme de forages. Je veux le faire le plus tôt possible, peut-être à l’automne », répond au Journal Patrick Levasseur, président et chef de la direction. « Jusqu’à présent, nos découvertes dépassent nos attentes », poursuit-il.