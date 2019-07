Photos souvenirs: Yvon Deschamps

Parmi les cinq

Photo d'archives

Une fois cinq, un spectacle mémorable à l’occasion de la fête nationale à l’été 1976, il y a 43 ans. Entouré de Claude Léveillée, Jean-Pierre Ferland, Gilles Vigneault et Robert Charlebois, Yvon Deschamps avait chanté ses succès Aimons-nous et Les fesses. Il avait alors déjà lancé une dizaine d’albums. C’était une décennie après l’Osstidcho qu’il avait cocréé au Théâtre de Quat’Sous avec Charlebois et Louise Forestier.