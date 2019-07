Retour de l’humidité et des orages dimanche

L’humidité et les orages sont de retour dans le sud et l’est du Québec dimanche.

Même si les journées les plus chaudes sont prévues pour lundi et mardi, selon l’avertissement d’Environnement Canada, dès aujourd’hui, la vallée de l’Outaouais et le grand Montréal connaîtront une hausse de l’humidité et du sentiment de chaleur accablante.

Le thermomètre dépassera les 28 degrés dans ces régions, avec un facteur humidex qui atteindra les 36 au courant de l’après-midi.

Seule la région de Gatineau reste toutefois en alerte chaleur, puisqu’on y attend 31 degrés en journée et 20 degrés cette nuit.

Environnement Canada rappelle aux citoyens de boire beaucoup d’eau, même sans sentiment de soif, et d’éviter l’activité physique intense en extérieur.

Les enfants et personnes âgées devraient se rafraîchir plus souvent et limiter l’exposition à la chaleur.

Le ministère a aussi mis la plupart des régions au sud du Saint-Laurent et en Gaspésie en vigilance concernant les orages violents.

Dès cette après-midi et en soirée, les conditions seront propices à la formation d’orages violents, qui pourront produire de la grêle, de la pluie et des rafales fortes.