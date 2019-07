Une institution de la gastronomie québécoise déménage

MONTRÉAL | Une institution qui fait courir les gourmands depuis des décennies déménage. La Binerie Mont-Royal va décrocher son enseigne en septembre, pour s’installer quelques coins de rue plus loin.

Établi sur la célèbre avenue du même nom depuis 81 ans, le restaurant met en valeur la cuisine québécoise dans sa plus pure expression. On y prépare du rôti de porc, du ragoût, du bacon, des cretons... et, chaque année, pas moins de 32 tonnes de fèves au lard!

Mais aussi chargé d’histoire soit-il – l’ancien maire de Montréal Camilien Houde et le joueur de hockey étoile Maurice Richard y avaient leurs habitudes -, avec le temps, le restaurant est devenu trop étroit. Si bien que pour en assurer la survie, il faut des locaux plus grands que la place actuelle, qui ne peut accueillir que 23 personnes à la fois.

«On a une grande demande et on refuse continuellement des groupes pour des fêtes de famille ou des touristes», explique la copropriétaire Jocelyne Gingras.

La cuisine aussi est trop petite et il est impossible d’agrandir l’endroit.

«Mais on veut que le restaurant survive un autre 80 ans au moins», poursuit Mme Gingras.

L’institution, tout comme son esprit et son ambiance, déménagera donc à l’angle de Saint-Denis et Rachel.