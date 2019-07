DESAUTELS, Edmonde



À Montréal, le 23 juillet 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Edmonde Desautels, épouse de feu Francesco Perri.Elle laisse dans le deuil sa fille Linda (feu Manuel), sa petite-fille Elena, son petit-fils Francesco, son arrière-petit-fils Alessio ainsi que ses parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 30 juillet 2019 dès 10h00 à l'église Notre-Dame-de-la-Défense (6800, rue Henri-Julien, Montréal, H2S 2V4) suivi des funérailles à 11h00, et de là, au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier tous le personnel du 5e étage du CHSLD Laurendeau pour leur soutien et les bons soins prodigués.