Au moins cinq attaques au poignard dans la dernière fin de semaine

« En 19 ans de services, j’ai pu constater que lorsqu’il fait chaud, les gens sont moins patients. Les citoyens sont à même de le constater, assure Véronique Dubuc, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Et chez les gens avec des problèmes de santé mentale, on sent une désorganisation plus rapide quand il fait chaud. »