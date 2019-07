MEUNIER, Diane



À Saint-Jérôme, le 26 juillet 2019, est décédée, à l'âge de 60 ans, madame Diane Meunier, épouse de Jean-Paul Baert, fille de Thérèse Young et de feu Roland Meunier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claude, son fils Mathieu, son frère Guy (Nathalie), sa mère Thérèse, sa belle-soeur Arlette ainsi que ses neveux et nièces, Frank (Pénélope), Philippe, Ariane et Julie, son petit-neveu Olivier et ses petites-nièces, Ariane et Beryl.La famille recevra parents et amis au salon :le jeudi 1er août 2019, de 16h à 20h et le vendredi 2 août 2019 de 15h à 20h.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (service des greffes, 5e étage) et celui de l'Hôpital de Saint-Jérôme (5 D) pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent également se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.