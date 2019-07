En affaires après le voyage d’une vie

SAINT-VICTOR, Beauce | Deux jeunes aventuriers beaucerons ont trouvé leur voie en parcourant l’Amérique l’année dernière à bord d’un vieux camion Dodge 1981. Un an plus tard, les voilà dirigeants de leur propre entreprise à restaurer et à louer des campeurs antiques.

Gabriel Fecteau-Gilbert, 22 ans, et Francis Fecteau, 23 ans, n’avaient pas du tout l’intention de se lancer en affaires quand ils ont acheté au rabais le vieillissant Dodge Transvan pour le retaper et partir à l’aventure. Photo courtoisie

Avec un troisième ami, les voyageurs ont mis sur pause leur vie pour mettre le cap sur les États-Unis, l’Ouest canadien et le Mexique, au printemps 2018. Leur périple de près de 30 000 kilomètres avait d’ailleurs fait l’objet d’un reportage du Journal.

Les jeunes hommes auraient pu en rester là, mais l’été suivant, alors que deux d’entre eux retournaient sur les bancs d’école, ils ont décidé de mettre en location leur vénérable campeur. Malgré son âge, il ne les avait jamais laissés tomber.

Saut dans l’inconnu

« Il était très demandé. On ne s’attendait pas à ça. De là est née l’idée de commencer à se construire une flotte, puis de lancer une entreprise de location de vans et de roulottes antiques », raconte Gabriel.

Lui et Francis ont réalisé un autre saut dans l’inconnu en mettant pratiquement toutes leurs économies dans l’achat de deux autocaravanes et deux roulottes qui ont entre 37 et 46 ans, qu’ils ont ensuite soigneusement remises au goût du jour dans leur atelier de Saint-Victor.

« On a voulu partager notre expérience. On avait tellement tripé durant le voyage qu’on s’est dit : pourquoi ne pas offrir ça à monsieur ou madame Tout-le-Monde, pour qu’ils puissent vivre la même chose que nous », indique le jeune entrepreneur. Photo courtoisie

Avec un petit budget, l’entreprise « Vintage Vans » est née en octobre 2018. Surprise : le calendrier de réservations affiche complet presque tout le temps cet été, et ce, sans même avoir fait de la publicité. Le concept plaît aux vacanciers nostalgiques.

De serveur à entrepreneur

« Sans ce voyage [en 2018], il n’y aurait rien de tout ça, c’est sûr. Je travaillerais probablement encore comme serveur dans un resto », lance Gabriel qui est aujourd’hui son propre patron.

Le duo d’entrepreneurs n’a peut-être pas de formation spécifique en mécanique ou en design intérieur, mais « on est assez débrouillards, on pose des questions et on aime apprendre », insiste Gabriel.

Les associés envisagent déjà de se procurer de nouveaux véhicules et peut-être même d’embaucher un employé. Par contre, on ne risque pas de les voir se lancer dans la location de véhicules récréatifs neufs de sitôt.

« On dirait qu’il y a comme une aura autour d’un véhicule quand il a un certain âge, explique Gabriel. Il a une histoire. Quand tu te promènes, tu as toujours des thumbs up. Les gens sont intéressés par le véhicule. Ils vont t’approcher et ça facilite les rencontres. Tu peux t’imprégner de la culture locale, que ce soit dans les Maritimes ou au Belize », dit-il.

Un périple de rêve