Espionnage et manipulation des Québécois

Nous nous faisons de plus en plus espionner. Avec la complicité de nos gouvernements. Cet espionnage prend des proportions considérables. Il met en danger nos institutions démocratiques.

Samedi, Le Journal nous apprenait que les conversations des passagers dans les autobus longue distance Keolis d’Orléans Express sont espionnées. Elles sont enregistrées et conservées pendant 90 jours. La compagnie invoque de vagues motifs de sécurité pour justifier ces enregistrements.

Qui est propriétaire de la firme Keolis ? La Société nationale des chemins de fer français à 70 % et, tient donc, la Caisse de dépôt et placement du Québec, à 30 %.

Il se trouve toujours des personnes qui avancent naïvement : elles n’ont rien à cacher, et donc, il leur est égal d’être espionnées.

Le problème est que plus les citoyens seront espionnés, plus la tentation de les manipuler sera forte.

Au Canada, et dans tous les pays démocratiques, des dictateurs risquent de plus en plus d’intervenir dans les processus électoraux. Par exemple, le gouvernement chinois pourrait davantage viser les Canadiens d’origine chinoise.