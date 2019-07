Heavy Montréal, un festival... familial! [VIDÉO]

Une nouvelle édition tonitruante de Heavy Montreal vient de se conclure avec, notamment, une tonne de décibels ainsi que des concerts mémorables des groupes cultes Ghost et Slayer, notamment.

Au fil des éditions, on a remarqué que de plus en plus de mélomanes se lancent dans ces festivités avec enfants et poussettes.

C’est comment Heavy Montréal en famille? On a envoyé notre intrépide reporter Louis Delisle dans la zone des petits pour le découvrir.

Bon visionnement!