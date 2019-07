Le film Menteur dépasse les 3 M$

Menteur continue de tenir tête aux blockbusters américains au box-office québécois.

La comédie du réalisateur Émile Gaudrealt, qui met en vedette Louis-José Houde et Antoine Bertrand, a récolté des recettes de 405 645$ au cours du dernier week-end, une performance digne d’une troisième position au palmarès, derrière Le roi Lion (1 035 519$) et Il était une fois à Hollywood de Quentin Tarantino (467 991$), mais devant Spider-Man (160 196$), Histoire de jouets 4 (117 233$) et Aladdin (39 725$).

Depuis son entrée en salle, le 10 juillet, Menteur cumule des recettes de 3 292 029$, selon les données de Cinéac.

Photo courtoisie, Films Séville

En dépit du temps particulièrement chaud et ensoleillé des dernières semaines, Menteur maintient un bon rythme aux guichets, même lorsque comparé aux précédents longs métrages à succès d’Émile Gaudreault avec Louis-José Houde. Jusqu’à présent, sa performance est comparable à celle du film De père en flic 2, qui avait amassé 3,5 M$ après 3 fins de semaine à l’affiche en 2017. Durant cette même période, De père en flic avait recueilli 5 861 429$ en 2009.

Enfin, ce n’est qu’une question d’heures avant que Menteur éclipse la marque du Sens de l’humour, qui avait amassé des recettes de 3 305 000$ durant son séjour en salle en 2011.

Le roi lion au sommet

Par ailleurs, Le roi lion continue de rugir avec passablement de force au Québec. Dix jours après sa sortie, le remake du populaire film d’animation des studios Disney cumule plus de 5 M$ au box-office.

On observe un phénomène semblable en Amérique du Nord en général.

Le roi lion a conservé sa première position au classement en engrangeant des recettes de 99 M$ de vendredi à dimanche, portant son total de recettes à 462 M$ depuis le 19 juillet.