Le réchauffement climatique explique leur nombre

Puisque nos hivers sont de plus en plus doux, même s’il y a une forte accumulation de neige, la punaise diabolique peut se cacher sur les bords des maisons et revenir en force au printemps.

« Au niveau du monde des insectes, ce sont des animaux à sang froid. Plus la température est élevée, plus ils sont actifs. Avec une hausse de température, c’est sûr que les insectes qui étaient à l’origine au Vermont ou plus au sud comme sur la côte Est des États-Unis peuvent s’adapter plus facilement et dépasser leurs frontières », conclut M. Beauchemin.