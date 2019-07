Le RécréoParc, le camping urbain de Sainte-Catherine

Près de l’entrée, il y a un petit lac avec une plage pour la baignade. La piste cyclable, venant de la Voie maritime et de l’estacade du vieux pont Champlain, longe les rapides de Lachine. En retrait se trouve un camping sous les arbres.

Nous sommes au RécréoParc, à Sainte-Catherine, un camping dit urbain pourtant plus ombragé et mieux équipé que bien des campings loin de la ville. Il y a même des unités en mode prêt-à-camper et des tentes à louer.

Un site magnifique

Photo courtoisie, Amélie Picquette

Juché sur un promontoire, le ­pavillon d’accueil est remarquable avec ses immenses fenêtres et sa terrasse au café-resto donnant une vue panoramique sur les rapides. Les campeurs y trouvent des chariots pour transporter les bagages, des douches et une salle commune. Puisque les véhicules n’ont pas accès jusqu’aux tentes, les lieux sont plus tranquilles. Dire qu’à ­l’origine, à l’époque de l’Expo 67, c’était un camping provincial accueillant roulottes et tentes-roulottes. Il n’y avait pas d’arbres, alors qu’aujourd’hui la végétation dense rappelle certaines forêts tropicales.

Du camping confortable

Photo courtoisie, Amélie Picquette

Le RécréoParc comprend une quarantaine d’emplacements pour tentes, avec plateformes. Non seulement est-ce plus agréable d’avoir un plancher sous les pieds, mais en cas de pluie, notre confort est assuré.

Les tentes en location sont d’ailleurs installées sur une plateforme. On retrouve également quatre unités différentes en mode prêt-à-camper, avec l’électricité produite par un panneau solaire.

Une bulle transparente. Un conteneur à larges fenêtres. Un chalet rustique. Un petit chapiteau avec puits de lumière (mon préféré). Tout le monde y trouve son compte : couple, amis ou famille.

Photo courtoisie, Amélie Picquette

En bref

Plage : 11 $ par adulte ou ado, 7 $ par enfant (3 à 13 ans), stationnement en sus

Site de camping : 33 $ par jour, 44 $ par jour incluant la location d’une tente

Prêt-à-camper : 110 $ par jour Location de kayaks et de planches à pagaie recreoparc.org

