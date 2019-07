Les affres de la vie en famille recomposée

Je fus interpellée par les propos de celle qui commentait certaines lettres écrites par de nouvelles conjointes de familles recomposées dont elle disait « qu’elles se plaignaient à tort de la façon dont les enfants de l’autre les traitaient ». Dans son cas, son père incapable de vivre seul après sa séparation, avait choisi la première qui s’était présentée, même si elle ne lui convenait pas, parce qu’il la voyait dans sa soupe. Étonnant qu’une enfant se sente à ce point responsable de la vie affective de son père !

Tout en reconnaissant avoir fait la vie dure à sa belle-mère, elle n’en accusait pas moins son père de n’être pas intervenu auprès de cette dernière, puisqu’il continuait de les fréquenter seul, elle et son frère, plutôt que d’imposer à sa nouvelle conjointe « têtue » (dixit la jeune femme) de s’adapter à ses enfants.

Je suis en mesure de commenter ces propos, ayant vécu moi-même en couple recomposé pendant une dizaine d’années en y impliquant ma fille, auprès d’un conjoint qui avait deux enfants. Une histoire qui s’est soldée par un épuisement total et une séparation après avoir vécu un enfer quotidien vu que nos enfants fréquentaient la même institution scolaire. L’inacceptation de l’ex et de ses enfants s’est orientée vers ma fille. Ce qui a généré un conflit qui n’a fait que grossir avec le temps, incluant taxage, chantage, vol de biens, appels anonymes, etc. Rien ne nous fut épargné. Certaines ex n’ont aucune limite, et leurs enfants leur servent de catalyseurs.

Cette jeune personne ne parle nulle part du rôle de sa mère dans le rejet de la nouvelle conjointe ni des raisons qui ont motivé le père à ne pas intervenir. Dans la réalité, aucun jeune n’est incapable de s’adapter à un changement de contexte familial sain dans lequel il trouverait sa place et son identité, sauf s’il existait déjà un déséquilibre au sein de la cellule familiale. Plusieurs pères compensent une relation conjugale déficitaire en se rapprochant de leurs enfants (souvent une aînée), et lorsqu’ils tombent en amour, leur affection bifurquant vers une nouvelle personne, le ou les enfants sont incapables de l’accepter et de s’adapter.

Certains facteurs peuvent aussi inciter un jeune à prendre position contre la nouvelle conjointe : l’opposition ou la déconfiture apparente de l’ex, laissée pour compte, et l’attitude que cette dernière prendra et qu’elle transmettra à ses enfants, ainsi que la pension alimentaire. Certaines ex tirent une vengeance quasi destructrice en menant une guéguerre financière des plus regrettables et tellement nocive pour les enfants.

Je terminerai en relevant un certain agacement à voir cette jeune femme commenter la dépendance affective de son père. On pourrait se demander de quel droit elle prend ainsi possession du volet affectif de la vie de ce dernier. Je considère que certaines formes de liens parentaux tendraient à vouloir enfermer la vie de certains parents dans l’esclavage.

Anonyme

Je partage en grande partie votre évaluation. D’où le désir exprimé dans ma réponse d’emmener cette personne, maintenant adulte et mère de famille, à réfléchir sur sa responsabilité dans le refus d’ouverture qu’elle continue d’avoir envers cette personne avec qui leur père partage sa vie depuis maintenant 25 ans.