Nouvel appel à une commission d’enquête sur la DPJ

Je vous avais écrit il y a presque 10 ans pour réclamer qu’on questionne officiellement par une enquête en bonne et due forme, les pratiques de la DPJ qui ne vise qu’un but, séparer les enfants de leurs parents. Ne pensez-vous pas qu’à la lumière de ce qui s’est passé à Granby, il est plus que temps de le faire ?

Un homme têtu

L’idée d’une enquête est excellente. Mais ironiquement, force vous est de remarquer que dans ce cas précis, on n’avait justement pas séparé la famille. Comme quoi votre argument de jadis se retourne contre vous pour le malheur d’une petite victime.