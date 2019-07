Pour l’amour des voitures anciennes

À l’émission Le Guide de l’auto, diffusée sur QUB Radio, les animateurs Antoine Joubert et Germain Goyer ont discuté de la plus importante exposition de voitures anciennes au Québec.

À LIRE AUSSI: Le Granby International 2019 en photos

À LIRE AUSSI: Sur la route avec une voiture centenaire

Dans un premier temps, ils sont également revenus sur la suppression de 10 000 emplois chez Nissan, sur les plus récentes statistiques du vol de voitures au Québec et sur la future BMW Série 2 Gran Coupe. Ils ont livré leurs impressions de conduite sur les Chevrolet Camaro, BMW Z4 et Toyota RAV4 qu’ils ont récemment mis à l’essai.

Pour discuter de l’exposition de voitures anciennes de Granby, ils ont ensuite reçu Robert Giard. Bénévole depuis une trentaine d’années de cet évènement incontournable, il a mentionné les caractéristiques de ce rassemblement en plus de mentionner les nouveautés pour l’édition.

Alors qu’on constate un manque flagrant de main-d’œuvre dans les écoles de conduite, Antoine et Germain ont reçu Bertrand Godin en troisième partie de l’émission. Celui qui travaille notamment comme instructeur de police à l’École Nationale de police avait un avis bien tranchant sur cette problématique.

Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10h sur QUB Radio!