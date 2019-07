Quand acheter en ligne combat le stress

Aujourd’hui, c’est bien connu, le stress est omniprésent. Au travail, à la maison et dans les relations interpersonnelles, les sources de stress et d’anxiété sont nombreuses.

La méditation, le yoga, l’organisation et une meilleure hygiène de vie figurent parmi les techniques que nous utilisons afin de vous rendre l’existence plus zen.

Par contre, il est difficile de croire que nous pouvons ajouter l’achat en ligne à cette liste comme truc pour réduire le niveau de stress de notre quotidien.

Les achats en ligne contre le stress de la rentrée scolaire?

La fin de l’été et la rentrée scolaire qui en découle peuvent créer du stress et de l’anxiété pour beaucoup de familles, mais la majorité (85%) des parents affirment que, si le magasinage est fait plus tôt, ils apprécient la rentrée des classes. En fait, selon un récent sondage du site Ebates, les résultats montrent que plus d’un tiers des parents trouvent les offres en ligne plus commodes, et 91% indiquent qu’ils sont plus détendus au retour des classes lorsqu’ils procèdent ainsi.

Autre truc pour réduire davantage le stress: 94% des parents canadiens affirment inclure leurs enfants dans le processus d’achat pour la rentrée.

«Inclure vos enfants dans le processus d’achat des articles scolaires peut contribuer à créer de l’enthousiasme envers la nouvelle année scolaire qui arrive», affirme Belinda Baugniet, V.-P. marketing et spécialiste des achats chez Ebates.

Les assureurs font descendre la pression!

De plus en plus, les assureurs désirent jouer la carte de la simplicité et de la transparence. On peut facilement dire qu’ils se mettent à la page en exploitant les nouvelles plateformes numériques. Les dernières campagnes télévisuelles de compagnies d’assurance en font d’ailleurs foi.

Mais le monde de l’assurance s’attaque maintenant aux locations à court terme pour apaiser les craintes de louer sur Airbnb, par exemple.

Même si vous pensez être couvert par votre plateforme de location, ce n’est souvent pas le cas. De plus, la plupart des plateformes encouragent les hôtes à souscrire leur propre assurance. Ainsi, un nouveau service d’assurance sur demande, Duuo, vient de voir le jour et vous permet de payer uniquement pour les nuitées où vous accueillez des voyageurs. Duuo est conçu pour vous protéger, vous, en tant qu’hôte, ainsi que votre logement, peu importe la plateforme.

En fin de compte, prévenir le stress, c’est rentable!

