Une Québécoise au pays des Innus: le second voyage (cinquième partie)

Entre Baie-Sainte-Catherine et Tadoussac, août 2017

Je suis sur le pont du traversier qui m’amènera, cette année encore, sur la Côte Nord pour assister au pow-wow de Pessamit. Pourquoi tu retournes là? M’a-t-on souvent demandé, ces dernières semaines. Simplement parce qu’en archéologie comme dans la vie, je suis fermement convaincue que si nous voulons avoir une chance d’y comprendre quelque chose, il nous faut avoir la patience et le courage de nous découvrir couche par couche, afin d’extraire le moindre vestige susceptible de nous en apprendre sur nous. En plus de cette patience, le reste du temps doit servir à s’armer de tous les outils nécessaires afin de s’entraîner à comprendre et à reconstituer un monde à partir de sa poussière.

Photo: Natacha Turmel

Revenir une première fois de Pessamit a été une expérience éprouvante. Seulement trois petits jours avaient été suffisants pour que le rythme de la ville me donne le tournis. Longtemps, j’ai eu le cœur à fleur de peau. Ma rencontre avec les Innus avait fait naître en moi un puissant sentiment de solidarité à l’égard des Premières Nations. Sentiment, si jeune, qui pouvait cependant s’avérer revêche, s’il était confronté de trop près. La surprise qu’avait engendrée dans mon entourage le fait de me voir si soudainement monter « chez les Indiens » avait suscité un certain intérêt, voire un amusement, chez mes amis. Toutefois, à mon retour, j’ai délibérément retardé les rencontres où je savais qu’on allait me questionner à ce sujet. Je ne supportais tout simplement pas l’idée d’entendre quoi que ce soit qui aurait pu m’apparaître offensant.

Ce que j’avais vu était trop beau et trop significatif, et pour le protéger, j’ai curieusement eu l’instinct de me refermer sur mes souvenirs. C’est que je n’avais pas grandi exposé aux préjugés et aux railleries ordinaires, dans la langue, le folklore ou l’habitude, envers les Autochtones. En contrepartie, durant cette même année, j’ai aussi été confronté à nombre d’idées préconçues tout aussi loufoques et blessantes, véhiculées sur les Québécois. Les découvrir, de part et d’autre, s’est avéré particulièrement déconcertant. En outre, j’ignorais que je n’étais pas encore assez mature pour partager de la bonne façon ce que j’avais vécu et qu’à ce moment précis, j’aurais eu tout ce qu’il fallait pour verser dans la militance.

Puis, éventuellement, je me suis calmé les nerfs et j’ai fini par réaliser que tout ceci mettait surtout en évidence le fait que nous ne nous connaissions pas du tout. De mon côté, ça m’a également replacer face à ma traditionnelle humilité disciplinaire, car malgré toute la puissance de ce que j’avais vécu et tout ce que j’avais appris, je n’avais pas le choix de m’admettre que ça ne tenait néanmoins que sur trois petits jours dans une réalité immense dont je n’en savais pas réellement plus que l’an dernier, mis à part le fait que, pour toutes relations entre nos peuples, nous avions fini par ne recueillir que le fruit de nos oppositions.

Y avait rien à faire, j’entendais toujours cette petite voix qui me disait sans relâche de ne pas me contenter de cette explication qui, si elle était bien factuelle, était néanmoins lâche, puisqu’elle n’incitait en rien à changer les choses. Qu’il y avait plus à savoir et comprendre, si ce n’était aujourd’hui, alors assurément hier. Mais à quoi bon comprendre hier puisque nous sommes pris avec un présent où rien ne semble nous permettre de nous rejoindre? Pourquoi ne serait-ce pas comme ça et tant pis? Parce que le présent est insatisfaisant pour tout le monde. Pour eux et, malgré les apparences, pour nous aussi. Maintenant, pourquoi y retourner encore? Parce qu’il m’est apparu évident que la seule solution était de tout reprendre depuis le début.

C’est dans cette perspective que je me suis posé la question suivante : comment nos ancêtres respectifs avaient-ils fait, la première fois? Comment étaient-ils parvenus à communiquer et à éventuellement se comprendre, sans langue ni références ou culture communes, et en ne sachant mutuellement rien de l’autre, de ses intentions ou de son histoire? Quelque chose me disait que je flairais là une piste intéressante. Ainsi, mon mot d’ordre, pour cette année, était de partir à la rencontre de l’individu qu’il y a derrière l’Autochtone, celui avec qui je partage cette même humanité et à qui je pourrai alors me présenter, moi aussi, comme l’individu que je suis, derrière la Québécoise.

Accotée à la rambarde, je regardais l’horizon. Le vent du fleuve qui me fouettait le visage était, malgré la belle saison, quasiment glacial. Il n’y a rien que j’aime plus que d’être sur un bateau. Je regarde la ligne de l’eau sur laquelle j’aime m’imaginer les anciens navires du XVIIe siècle, avec leurs grandes voiles, maintenant affalées, prêts à débarquer les hommes. Si j’ai toujours été attiré par l’histoire de la Nouvelle-France, cette dernière année aura été celle où je me serai véritablement plongée dans son étude et tout spécialement dans celle de ses tout débuts. Ça m’a profondément marqué, car même si je savais ne le saisir qu’à peine, je sentais tout le courage, les nerfs et la détermination surhumaine dont avaient dû faire preuve nos ancêtres à partir du moment où les navires avaient quitté la France. Souvent, j’en frissonne juste à y penser.

Soudain, un cliquetis que je reconnaîtrais entre tous me sortit de mes songes. Je me suis alors retournée vers ma mère, cachée derrière son appareil, en train de me photographier à mon insu. Elle est d’avis que c’est ce qui donne les meilleures photos, les plus vraies et les plus parlantes, et je suis bien d’accord. Un peu plus loin, se tenait Charles en train, lui aussi, de profiter du paysage magnifique. J’étais très heureuse qu’il accepte, non seulement de m’embarquer à nouveau, mais de prendre également une passagère additionnelle.

Ma mère était la seule à qui j’avais raconté l’intégral de ce que j’avais vécu à Pessamit et mon récit lui avait donné l'envie de m’accompagner et de voir par elle-même. Photographe merveilleuse, talent dont je n’ai malheureusement pas hérité, je me réjouissais d’autant plus de sa présence que je savais qu’elle réussirait à capter tout ce dont je lui avais parlé et tellement plus encore. Car si nous ne procédons pas par le même médium, encore que l’écriture me vienne d’elle, nous partageons en revanche cette envie de montrer plus que les évidences, partout où nous allons ensemble. Elle par l’image, moi par l’histoire et le récit. Nos vocations se complètent et nous unissent bien au-delà de nos liens mère-fille, car nous avons toutes deux l’ambition de faire ressortir les beautés humaines qui vivent derrière un quotidien usuel, qui ne nous fait plus remarquer ces choses, si tant est qu’on nous ait déjà appris à le faire.

Photo: Natacha Turmel

Mon regard se porta sur Tadoussac en approche. Si on ignore les quelques indices de notre époque moderne, je me suis dit qu’à très peu de choses près, il s’agissait du même tableau qui avait accueilli l’équipée de Pierre Dugas de Mons, qui amenait notamment à son bord un jeune explorateur, doublé d’un cartographe et d’un géographe, nommé Samuel de Champlain. C’est ainsi que ces derniers posèrent le pied ici même pour la première fois le 26 mai 1603. La plus belle des ironies aura voulu qu’à la même date, 384 ans plus tard, je vienne au monde. Je souris, car je vis pour ces charmants clins d’œil de l’histoire... Et alors que je profitais de mes derniers instants sur l'eau, j'eus une pensée tendre pour tous ces hommes qui devaient être tellement heureux d’enfin poser pied-à-terre, sains et saufs...

À suivre...