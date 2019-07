Yves Jasmin



Yves Jasmin, décédé paisiblement le 23 juillet à l'âge de 97 ans, disait souvent :On pourra venir se recueillir mercredi le 31 juillet entre 15h30 et 19h30 au Pavillon de la Jamaïque, Île Notre-Dame, sur le site d'Expo 67 dont il fut directeur de l'information, de la publicité et des relations publiques.Il a publié aux éditions Québec-Amérique, un récit de 462 pages, décrivant en anecdotes ce qui fut le plus grand événement scientifico-culturel du XXe siècle en Amérique du Nord : durant 180 jours, Montréal a accueilli 50 millions de visites et des exposants provenant de 62 pays et présenté plusieurs pavillons thématiques, expositions artistiques et divers concerts prestigieux sur un site en partie construit.Membre de l'Ordre du Canada, il a été choisi Citoyen d'honneur de la Ville de Montréal en 2017.Outre ses trois enfants, Claude (Élisabeth Coti), Pierre (Colette Bellavance) et Élisabeth, il laisse dans le deuil six petits-enfants, Pascal et Julien, Florence et Louis-Philippe, Loïc et Maxence, ainsi que de nombreux amis profondément touchés par son départ.Un don peut être versé à la fondation Les Petits Frères, parce que tous méritent d'être entourés comme il l'a été lors de ses derniers jours.