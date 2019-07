AUGER, Raoul



À Laval, le jeudi 25 juillet 2019, est décédé à l'âge de 99 ans, M. Raoul Auger, époux de Mme Diane Delisle.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Alain (Francine), Chantal (feu Ronald), Richard (Andrée), Jacinthe (feu Steven) et Yoland (Solange), ses petits-enfants Simon, Marie-Ève, feu Jai Sun, Carolane, Mia, Allison et Cynthia, son arrière-petit-fils Samuel, son frère André (Lucille), son beau-frère Benoit, sa belle-soeur Yvette, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 1er août 2019 de 18h à 21h et vendredi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 2 août 2019, à 11h en l'église St-Louis-de-Montfort et de là, au cimetière Saint-Vincent-de-Paul, Laval.