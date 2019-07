BOURQUE (née TREMBLAY)

Huguette



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous faisons part du décès de notre merveilleuse maman, Mme Huguette Bourque (née Tremblay), survenu le 25 juillet 2019 à l’âge de 85 ans à Montréal.Femme déterminée, aimante et rassembleuse, épouse de feu Jean-Claude Bourque, elle laisse dans le deuil ses enfants Alain (Sylvie), Paule (Louis) et Isabelle (Gérard); ses petits-enfants Félix (Ashley), Myles, Spencer, Austin, Pascal (Patricia), Sabrina (Nicholas) et Caroline, son amour, ainsi que ses deux arrière-petits-enfants Nolan et Alice. L’ont précédée ses parents Roméo et Marie-Anna (née Coulombe), ses soeurs Noëlla et Yvette, ses frères Jean-Marie, Yves et Gaétan. Elle laisse aussi en deuil ses soeurs Mariette, Monique (Roger), Carole et France (Mario), ses frères Jean-Guy et Denis, ainsi que de nombreux neveux, nièces et amies, qu’elle aimait tous profondément.Son sens de l’humour particulier, son écoute et son gros bon sens nous manquent déjà. Nous serons éternellement reconnaissants à cette mère qui aura donné le meilleur d’elle-même pour que nous devenions des êtres aimants et respectueux. Quel grand privilège d’avoir fait partie de son clan.Tous ceux qui désirent lui rendre un dernier hommage sont invités à venir retrouver ses proches le vendredi 2 août prochain à l’église Sainte-Louise-de-Marillac, située au 7901 rue Sainte-Claire, à Montréal, H1L 1W2. Condoléances à partir de 11h et la cérémonie débutera à 11h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient grandement appréciés.