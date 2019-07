GODIN, Bertha



Le 14 juillet 2019, à l'Hôpital Cité de la Santé à Laval, s'est éteinte Bertha Godin à l'âge de 96 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane Laplante, son fils Denis Laplante et sa conjointe France Goulet, ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera à l'Église St-Noël-Chabanel, 8560, rue de l'Église, St-François, Laval, vendredi le 2 août 2019, dès 13h30 pour les condoléances; les funérailles seront célébrées à 15h.En guise de sympathie, faire parvenir vos dons à la Société Alzheimer de Laval, 2525 boul. René-Laennec, Laval, Qc, H7K 0B2.