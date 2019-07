Chris Kunitz devient entraîneur

Après 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Chris Kunitz a décidé de prendre sa retraite, mais pas d’accrocher ses patins puisqu’il se joindra au groupe d’entraîneurs de l’organisation des Blackhawks de Chicago.

Kunitz sera un conseiller au développement des joueurs pour les Blackhawks. Il travaillera en collaboration avec les entraîneurs des Blackhawks et des IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine.

L’ancien attaquant a disputé la dernière campagne de sa carrière avec les Hawks en 2018-2019, amassant 10 points, dont cinq buts, en 56 sorties.

Kunitz a disputé 1022 matchs en carrière dans la LNH, au cours desquels il a récolté 268 buts et 351 mentions d’aide pour 619 points avec les Ducks (et les Mighty Ducks) d’Anaheim, les Penguins de Pittsburgh, les Thrashers d’Atlanta, le Lightning de Tampa Bay et les Blackhawks.

Il a remporté quatre coupes Stanley, une à Anaheim et trois à Pittsburgh.