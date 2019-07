Cinq chantiers qui changeront la face de Montréal

MONTRÉAL | Selon des données de la Commission de la construction du Québec, au moins 25 chantiers de plus de 5 millions $ ont été lancés sur l’île de Montréal au cours de la dernière année. Les cinq plus gros d’entre eux en sont encore à leurs balbutiements, mais transformeront le paysage urbain au cours des prochaines années.

1. Développement commercial Royalmount

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Prix: 1,7 milliard $

Fin prévue: 2022

Le mégacentre Royalmount, qui comprendra notamment des commerces, des bureaux et des installations de loisirs, s’installe sur un terrain de la ville de Mont-Royal au coin de l’autoroute 40 et du boulevard Décarie, dans un secteur où la circulation automobile est déjà très intense. Le projet a soulevé plusieurs critiques lors de consultations publiques, et le promoteur Carbonleo devrait présenter des ajustements au projet à l’automne.

2. Voie rapide pour autobus sur Pie-IX

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Prix: 524,8 millions $

Fin prévue: 2022

Le boulevard Pie-IX demeurera lourdement entravé pour les quatre prochaines années en raison des travaux d’installation du Service rapide par bus (SRB) Pie-IX. Lorsque celui-ci sera en place, les autobus circuleront sur une voie spéciale en plein milieu de cette artère à partir de l’avenue Pierre-De Coubertin, près de la station de métro Pie-IX, jusqu’au boulevard Saint-Martin à Laval.

3. Nouveau siège social pour la Banque Nationale

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Prix: 500 millions $

Fin prévue: 2023

La Banque Nationale se fait construire un nouveau siège social au 800, rue Saint-Jacques Ouest, au centre-ville de Montréal, près de la station de métro Bonaventure. Lorsqu’il sera terminé, l’édifice fera 40 étages, soit plus de 200 mètres. Il sera aussi doté d’un parc urbain accessible au public.

4. Complexe Victoria sur le parc

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Prix: 300 millions $

Fin prévue: 2023

Texte : Une tour de 58 étages s’élèvera au 700, rue Saint-Jacques, en plein centre-ville. Le complexe Victoria sur le parc comptera 400 condos et penthouses, des espaces commerciaux et des bureaux.

5. Centre de transport Bellechasse

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Prix: 254 millions $

Fin prévue: 2022

Le centre souterrain que construit la Société de transport de Montréal (STM) dans le quadrilatère formé par l’avenue De Gaspé et les rues de Bellechasse, Marmier et Saint-Dominique permettra à terme d’accueillir 200 autobus. En surface, on y retrouvera des bureaux dans un bâtiment en forme d’anneau, ainsi qu’un espace vert.