Cinq joueurs à surveiller au Match des étoiles de la MLS

La crème de la crème de la Major League Soccer (MLS) se frottera à l’Atletico Madrid, mercredi soir, à Orlando. Voici cinq athlètes des deux formations qui pourraient bien époustoufler les amateurs de ballon rond.

Zlatan Ibrahimovic – MLS

AFP

Un match des étoiles se doit d’être impressionnant et s’il y a bien un joueur spectaculaire dans le circuit Garber, c’est Zlatan Ibrahimovic. Malgré ses 37 ans, le Suédois est toujours aussi efficace avec le ballon au pied, lui qui a notamment touché la cible 16 fois en 18 parties cette saison avec le Galaxy de Los Angeles. Celui qui n’est pas reconnu pour son humilité tentera assurément de faire ce qu’il aime le plus à Orlando, c’est-à-dire faire parler de lui.

Joao Félix – Atletico

AFP

À 19 ans seulement, Joao Félix a rejoint l’Atletico au début du mois de juillet, alors que la formation espagnole l’a obtenu pour une faramineuse somme de 126 millions d’euros. Depuis, le jeune prodige portugais a inscrit sa première réussite avec son nouveau club, vendredi dernier, lors d’un affrontement amical contre le Real Madrid. Les vedettes de la MLS seront peut-être les victimes du milieu offensif, qui tente de prouver qu’il vaut autant d’argent.

Carlos Vela – MLS

AFP

Le représentant du Los Angeles FC (LAFC) est la sensation de l’heure dans la MLS. Carlos Vela est en voie de briser le record pour le nombre de buts dans une saison (31), lui qui en a déjà 22 en 21 sorties en 2019. Le natif de Cancun est également un excellent passeur, ce qui pourrait bien faire le bonheur d’un Ibrahimovic ou d’un Wayne Rooney.

Chris Wondolowski – MLS

Getty Images/AFP

Il sera intéressant de voir l’accueil que recevra Chris Wondolowski, qui est l’un des plus grands joueurs de l’histoire de la MLS. Cette saison, il est devenu le plus prolifique marqueur du championnat nord-américain. Il a présentement 153 réussites à son actif et continue d’ajouter à sa légende avec les Earthquakes de San Jose.

Diego Costa – Atletico

AFP

Diego Costa n’a pas juste l’air d’un méchant de film de série B, il peut également l’être sur les terrains de soccer. Il l’a d’ailleurs prouvé contre le Real Madrid, cette semaine, alors qu’il a reçu un carton rouge dans une partie dite amicale. Le Brésilien de 30 ans avait été sanctionné pour son implication dans une mêlée. Si jamais les vedettes de la MLS décident de jouer du coude, Costa ne se gênera pas pour répliquer.

• La rencontre est disputée au Exploria Stadium, à Orlando, qui a une capacité de 25 500 spectateurs.

• Le coup d’envoi sera donné à 20h et la partie sera présentée sur les ondes de TVA Sports.

• Il s’agit de la 15e fois que les étoiles de la MLS affrontent une équipe du Vieux Continent.

• L’équipe du circuit Garber détient une fiche de 7-7 depuis le commencement de cette formule.

• La MLS a perdu les deux derniers rendez-vous en tirs de barrage.