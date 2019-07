BEAULIEU, Huguette



À Montréal, le vendredi 26 juillet 2019 est décédée, à l'âge de 81 ans, Huguette Beaulieu, épouse de feu Lionel St-Amand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Christian, Johanne (Yvon), Richard, Line (Lucien), Yves et Marie-Josée (Sylvain), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Pierre (Monique) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le jeudi 1er août 2019 de 14h à 17h et de 19h à 22h et vendredi à compter de 8h30. Les funérailles seront célébrées vendredi le 2 août à 10h en l'église Ste-Colette.