PROVOST, Pierre "Peter"



À St-Jérôme, le 25 juillet, à l'âge de 78 ans, est décédé Monsieur Pierre Marcel Provost "Peter", époux de feu Suzanne Tranquille, père de feu Christian.Il laisse dans le deuil ses enfants Valérie (George McKeown) et Stéphane (Isabelle Gauthier), ses petits-enfants, Thomas, Erica et Ariel, son frère et ses soeurs, beaux-frères, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le jeudi 1er août de 18h à 21h ainsi que vendredi dès 10h. Une liturgie de la Parole sera célébrée le vendredi 2 août à midi au même endroit.Des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.